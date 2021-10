PIEMONTE – Dalla Regione fondi per aiutare gli agricoltori contro le gelate

PIEMONTE – La Regione tende la mano agli agricoltori piemontesi per la realizzazione e l’acquisto di impianti di protezione dalle gelate: l’assessorato leghista all’Agricoltura ha infatti pubblicato un bando che assegnerà fondi per 1,5 milioni di euro.

“Sappiamo quali e quanti danni causano le gelate – ha commentato a riguardo il presidente leghista della commissione Agricoltura del Consiglio regionale Claudio Leone – e attraverso il Programma di sviluppo rurale il nostro assessore Protopapa ha voluto varare uno strumento per le aziende piemontesi che investono sui sistemi e impianti antigelo”.

“Già in estate i sistemi antigrandine – prosegue Leone, consigliere canavesano del Carroccio – erano stati oggetto di un bando dell’assessorato all’Agricoltura. Ora è invece possibile ricevere un aiuto pari al 50% dell’investimento economico per i ventilatori e bruciatori con funzione antibrina. Le domande possono essere presentate per ogni intervento riferito a una specifica coltivazione, a copertura dell’acquisto e della messa in funzione dell’impianto. La nostra vicinanza agli agricoltori si sta articolando in iniziative che vogliono prevenire i danni alle coltivazioni che tracciano il profilo della biodiversità del Piemonte e che sono quindi un patrimonio da tutelare”.

Tutte le informazioni relative al bando sono disponibili al link https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-op-512-impianti-protezione-dalle-gelate