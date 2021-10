PIEMONTE – Covid: tutta l’Italia in zona bianca; oggi in Piemonte 196 positivi

PIEMONTE – Anche la Sicilia passa in zona bianca. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 6 ottobre 2021 ha firmato una nuova Ordinanza che dispone il passaggio della Regione Sicilia in area bianca.

Ora sono in zona bianca tutte le Regioni e Province autonome.

Sono 196 le persone positive al Covid oggi in Piemonte, registrate dall’Unità di Crisi. Dei 196 nuovi casi, gli asintomatici sono 112 (57,1%).

I casi sono così ripartiti: 94 screening, 75 contatti di caso, 27 con indagine in corso.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 384.491,così suddivisi su base provinciale: 31.601 Alessandria, 18.363 Asti, 12.143 Biella, 55.418 Cuneo, 29.879 Novara, 204.727 Torino, 14.320 Vercelli, 13.718 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.586 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.736 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 16; i ricoverati in reparto sono 162; le persone in isolamento domiciliare sono 3.144

2 i decessi di persone positive al test del Covid-19. Rispetto a ieri risultano guarite 231 persone.