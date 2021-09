VALPRATO SOANA – “Enrico Trione Una fiaba per la montagna”: premiati i vincitori (FOTO)

VALPRATO SOANA – Roberto Cucaz di Torino con la fiaba “Regola Cinque” ha vinto la ventesima edizione del Premio Letterario Nazionale “Enrico Trione – Una fiaba della per la montagna”, promosso dall’associazione ‘l Péilacan in collaborazione con i comuni di Valprato Soana, di Pont Canavese e del Parco Nazionale Gran Paradiso e dedicato quest’anno al tema del “Virus selvaggio”.

La cerimonia di premiazione si è svolta nel pomeriggio di sabato 25 settembre 2021 nel salone parrocchiale Don G. Rodano alla presenza di molti Sindaci ed amministratori e di un numeroso pubblico.

Al secondo posto per la sezione Italiano si è piazzata la fiaba “Chiocciole veloci e pulcini in adozione” di Dilva Tarrocchione di Torino e al terzo posto si è classificata un’autrice di Pavia, Nadia Cerchi, con la fiaba “La lezione della marmotta”.

Nella sezione Piemontese si è imposto Luigi Lorenzo Vaira, di Sommariva del Bosco, con la fiaba “La masca filo” e nella sezione Francoprovenzale ha vinto Enrica Guichardaz, Aosta, con la fiaba “1816. L’an chencha itsatèn”.

Anche quest’anno l’associazione ha messo in palio la possibilità di trasformare una delle fiabe inviate in un cartone animato che sarà presentato nel corso del 2022. A vincere questo ambizioso premio l’autore veneto Paolo Bison, con la fiaba “Ilde e Giò”.

Il tema del virus Selvaggio non ha spaventato i ragazzi delle scuole che hanno fatto pervenire al premio moltissime opere che sono state premiate nel corso del pomeriggio.

Nel corso della Premiazione il Presidente dell’Associazione ‘l Péilacan, Michele Nastro, ha ripercorso alcuni episodi particolari delle varie edizioni e un pensiero è andato anche allo scrittore Mario Rigoni Stern che aveva soggiornato in questi luoghi definendo il Pian dell’Azaria come il posto più bello del mondo e proprio lui in una lettera inviata all’associazione nella prima edizione aveva definito questo premio letterario dedicato alla fiaba di montagna unico nel panorama italiano.

Quello che doveva essere un singolo evento nato per ricordare un amico ha compiuto vent’anni e nel 2022 sarà nuovamente presente per celebrare il primo centenario dei Parco Gran Paradiso e del Parco dell’Abruzzo, Lazio e Molise, dedicando la tematica ai due animali simbolo di questi due parchi: L’orso e lo Stambecco.

Tutti i testi premiati sono stati pubblicati nel nuovo volume dedicato alla fiaba di montagna e questo potrà essere richiesto all’associazione inviando una mail al seguente indirizzo: info@unafiabaperlamontagna.it.

Gli elaborati saranno inoltre pubblicati sul sito www.una fiabaperlamontagna.it.

ELENCO DEI PREMIATI

Sezione fiabe in lingua francoprovenzale

1a Classificata – Premio Città Metropolitana di Torino e Premio Associazione EFFEPI Studi Francoprovenzali

1816. L’an chencha itsatèn – Enrica Guichardaz (Courmayeur – Ao)

Sezione fiabe in lingua Piemontese

3° Classificato – Premio Associazione ‘l Péilacan – Na bestia motobin servaja – Attilio Rossi (Carmagnola – To)

2a Classificata – Premio Associazione Famija Canavzan-a – N’imprudensa’d Papà Natal – Maria Teresa Cantamessa (Ivrea – To)

1a Classificata – Premio Città di Torino – La masca filo – Luigi Lorenzo Vaira (Sommariva del Bosco – Cuneo)

Sezione Animazione

Premio animazione “Scrivi una fiaba diverrà un cartone animato”

Ilde e Giò’ – Paolo Bison (Marcon – Venezia)

Sezione fiabe in italiano

15a Classificata – Un ago di ghiaccio – Arduino Baietto (Nole – To)

14a Classificata – Strani sternuti nel bosco – Mara Crosignani (Milano)

13a Classificata – L’acero rosso – Andrea Piccarisi (Verona)

12a Classificata – La forza, l’amicizia e il sacrificio – C.S.E. “Leonardo”: Laboratorio di Psicomotricità presso la Quercia Onlus (Roverbella – Mantova)

11a Classificata – Tonino e il campanaccio magico – Reana Maria Borgaro (Pont Canavese – To)

10a Classificata – La nube blu – Maria Grazia Bajoni (Monza)

9a Classificata – Lucia e le quattro gazze ladre – Sergio Moschini (Laterina Pergine Valdarno – Arezzo)

8a Classificata – Il bosco dei castagni – Maria Assunta Prato (Casale Monferrato – Alessandria)

7a Classificata – Ilde e Giò – Paolo Bison (Marcon – Venezia)

6a Classificata – Al lupo! al Lupo! – Maria Grazia Pezzetto (Cuorgnè – To)

5a Classificata – Premio Unione Montana Gran Paradiso – La leggenda del predestinato – Lisa Bruno (Almese – To)

4a Classificata – Premio Unione Montana Valli Orco e Soana – Il sogno di Elvira – Nadia Bontempo (Castelnuovo Nigra – To)

3a Classificata – Premio Federparchi – La lezione della marmotta – Nadia Cerchi (Pavia)

2a Classificato – Premio Regione Piemonte – Chiocciole veloci e pulcini in adozione- Dilva Tarrocchione (Torino)

1a Classificata – Regola cinque – Roberto Cucaz (Torino)

Premio Parco Nazionale Gran Paradiso;

Premio Comune di Valprato Soana;

Premio Comune di Pont Canavese

Sezione Scuole Elementari e Medie del Parco Nazionale Gran Paradiso, delle Unioni Montane Valli Orco e Soana e Gran Paradiso e Sezione Giovanile

Premio Comune di Valprato Soana – Sezione Giovanile

Il virus selvaggio – Lavinia Viglino, Cecilia Perono Garoffo, Mirko Arduino, Ariana Tudorancea, Nicolò Recrosio (Il lavoro proviene dalla scuola dell’infanzia di Valprato Soana e i bambini hanno costruito a parole una fiaba che poi è stata messa su carta da parte della maestra Rosanna Roletto).

Un premio è stato consegnato alle scuole di Valle di Ronco Canavese premiate dal Sindaco Danilo Crosasso

Premi del Parco Nazionale Gran Paradiso – Scuola Elementare

Il virus – Marco Bugni (Classe 5A – Pont Canavese)

Gabadoon: la divisione – Paolo Chiabotti (Classe 5B – Pont Canavese)

Acquy, il coraggioso merlo acquaiolo – Niccolò Calcio Micheletto (Classe 4D – Locana)

Premi da Federparchi – Scuola elementare

Una sana amicizia – Martina Ingrosso (Classe 5B – Pont Canavese)

La terribile bufera di “Senza Nome” – Alberto Varda (Classe 4D – Locana)

Premio Federparchi – Scuola Media

Il virus selvaggio – Pietro Mezzano Rosa (Classe 2L – Locana)

Premio Club degli Autori – Scuola Media

Il virus selvaggio e il bosco di Ciandrunc” – Sara Merlo (Classe 2L – Locana)

Premio Associazione Amis dla Rua – Scuola Elementare

La magica melodia nella natura – Francesco Roscio (Classe 4D - Locana)

Premio Lions Club Alto Canavese – Scuola Elementare

Le avventure di Selvaggio – Alice Bazzarone, Alessandro Broccoli, Emanuela Dana Chifan, Francesca Gallo Lassere, Farah Osman, Lorenzo Angelo Patrascu, Irene Pizzi, Cecilia Quendo, Simohamed Roberto Rbijou, Adele Tiano, Camilla Vacca, Roberto Valerio. (Classe 4A – Pont Canavese)

Premio Associazione Amici del Gran Paradiso – Scuola Media

Il virus selvaggio – Luca Dattrino (Classe 1L – Locana)

Premio Associazione ‘l Péilacan – scuola Media

La sconfitta di Supercorny il cinese – Michel Nardi (Classe 2L – Locana)

Premio Comune di Ceresole Reale – Scuola Elementare

Il bruco dispettoso – Denis Nigretti (Classe 5^ – Ceresole Reale)

Lo gnomo scricciolo – Thomas Oberto (Classe 4^ – Ceresole Reale)

Premio Comune di Pont Canavese – Scuola Elementare

Il rospo dalla lingua magica – Imane Achkor, Alice Cima, Lucia Castiglia, Vivian Gallo, Penelope Gervasio, Mattia Grisolano, Leonardo Giacoma Fattorin, Alexandra Prelipcean, Sofia Suceu, Davide Lerose

(Classe 3B – Pont Canavese)

Viruslandia – Adele Tiano (Classe 4A Pont Canavese)

Il drago malefico – Emanuele Fava (Classe 5D – Locana)

Premio Comune di Pont Canavese – Scuola Media

Il Gran Paradiso orna a respirare – Alessandra Tagliaferro (Classe 3B – Pont Canavese)

Premio Comune di Sparone – Scuola Elementare

Un virus misterioso – Gisella Grisolano (Classe 5A – Pont Canavese)

Cinque piccoli conigli – Emanuele Tagliaferro (Classe 4C – Sparone)

Le avventure di Furbo e Silenzioso – Leonardo Negri (Classe 5D – Locana)

Premio Comune di Locana – Scuola Elementare

Lucia e lo spirito della montagna – Florin Alazaroaie (Classe 4D – Locana)

Il mostriciattolo con la – Elisa Roncaglione Tet (Classe 4D – Locana)

Libero il salvatore – Federico Aimonetto (Classe 5D – Locana)

Premio Comune di Locana – Scuola Media

Il virus selvaggio e gli animali del bosco – Giulia Tarro Genta (Classe 2L – Locana)

Premio Comune di Ronco Canavese – Scuola Elementare

Il virus coroncino – Veronica Fuda (Classe 5B – Pont Canavese)

L’ombra nera e gli ermellini – Francesca Bina (Classe 5D – Locana)

Il virus selvaggio – Marco Verna (Classe 1L – Locana)

Premio Comune di Alpette – Scuola Elementare

Virus antipatico – Giada Falletti (Classe 5B – Pont Canavese)

Premio Comune di Noasca – Scuola Elementare

Selvaggia la sapiente e il virus Bleù Pùm – Selamawuit Campagnolo (Classe 5B – Pont Canavese)

Premio Comune di Noasca – Scuola Elementare -Il virus selvaggio nel prato – Noemi Fascio, Irene Sola, Elisa Vitton Corio (Classe 4D – Locana)

La missione di Libero – Federico Oberto (Classe 5D – Locana)

Premio Unione Montana Valli Orco e Soana – Scuola Elementare

Lo stambecco bianco – Imane Achkor, Alice Cima, Lucia Castiglia, Vivian Gallo, Penelope Gervasio, Mattia Grisolano, Leonardo Giacoma Fattorin, Alexandra Prelipcean, Sofia Suceu, Davide Lerose. (Classe 3B – Pont Canavese)

I mostri mostruosi – Leonardo Osello (Classe 5D – Locana)

Premio Unione Montana Gran Paradiso – Scuola Elementare

Il villaggio delle persone infelici – Luca Grisolano (Classe 5A – Pont Canavese)

Il Natale – Stefano Vernetti Mansin (Classe 5D – Locana)

Premio Unione Montana Gran Paradiso – Scuola Media

Il virus al tempo degli gnomi – Giovanni Conta (Classe 2L – Locana)

Premio Comune di Valprato Soana – Scuola Elementare

La città all’interno dell’albero – Abdessamad Ramli (Classe 5B – Pont Canavese)

Il ragazzo coraggioso – Rosa Sofia Mezzano (Classe 5D – Locana)

Le ombre scomparse – Giulia Oberto (Classe 5D – Locana)

Premio Comune di Valprato Soana – Scuola Media

Lo stambecco, la marmotta e il virus – Martina Bracco (Classe 1L – Locana)