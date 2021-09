OZEGNA – “In carrozza, si parte!”: una mostra sulla Ferrovia Canavesana

OZEGNA – In occasione della festa patronale di Ozegna, l’associazione ‘L Gavason, proseguendo nel discorso, iniziato già da alcuni anni, di porre la propria attenzione su figure o periodi storici inerenti non solo il comune di Ozegna ma il territorio dell’Alto Canavese, organizza una mostra titolata “In carrozza, si parte!” avente come tema, come si può facilmente intuire dalla stessa denominazione, la Ferrovia Canavesana e, in modo particolare la tratta Rivarolo – Castellamonte oggi non più esistente, in quanto soppressa a metà degli anni ’80 del XX secolo.

La storia della ferrovia nel Canavese ha le sue origini già dalla metà del 1800 quando il passaggio da una economia prevalentemente agricola ad un’altra di tipo industriale pone la necessità di adeguare il trasporto delle merci, dei prodotti finiti e dei passeggeri alle nuove edigenze e richieste.

L’esposizione, allestita nel salone consigliare del Municipio, vuole illustrare , sia pure a grandi linee, attraverso fotografie, modellini, plastici, reperti e libri, la storia del trasporto su rotaia nella nostra area geografica e delle modifiche ambientali che ne sono derivate.

La mostra verrà inaugurata venerdì 10 settembre, alle 21, con una conferenza basata su ricerche e appunti forniti da Emilio Champagne, presidente dell’associazione “Terra Mia”, alla quale interverrà il modellista architetto Gallo Pecca di Rivarolo. Rimarrà aperta al pubblico nei giorni 11 settembre (dalle 15,00 alle 18,00 e dalle 21,00 alle 23,00) e domenica 12 settembre (dalle 15,00 alle 19,00). Gli autori dei plastici saranno disponibili per fornire spiegazioni e delucidazioni ai visitatori.

L’ingresso è libero ma, secondo le disposizioni ministeriali, dovranno essere osservate le regole anti – Covid e cioè uso della mascherina e dei gel disinfettanti, esibizione del Green Pass e distanziamento.