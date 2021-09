AGLIÈ – “Metal Summer End”: tutti uniti per L’albero di Greta (FOTO E VIDEO)

AGLIÈ – La musica è ripartita. E lo ha fatto nel migliore dei modi: con un evento che si è tenuto ieri, sabato 4 settembre 2021, in piazza Poggionetto ad Aglie: il “Metal Summer End”.

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Metalqueen e dal Cap Agliè in collaborazione con il Comune e con il supporto del Motoclub Alieno, ha riscosso un gran successo.

Non soltanto ha segnato la ripartenza della musica e degli eventi, ma, oltre a lanciare un messaggio forte dai commercianti, ha centrato l’obiettivo: aiutare “L’albero di Greta” nella raccolta fondi per finanziare la ricerca per vincere una malattia rara, la CDKL5.

I fondi sono destinati ai dottorandi, sotto forma di borsa di studio, che aiutano i ricercatori che attualmente sono impegnati per riuscire a sconfiggere questa rarissima malattia genetica che colpisce le bambine, o, almeno, per rendere meno difficile la loro vita.

Sul palco naturale, nella serata di ieri, sono salite due band d’eccellenza: dal Piemonte i “Wolfsinger” e dalle Marche gli “Echovertime” che hanno proposto grandi successi rock e metal.

Una rivisitazione in forma ridotta del Festival Metal Queen Burning Night Fest, organizzato dall’Associazione Culturale Metalqueen, purtroppo fermo da due anni a causa della pandemia.

La serata è stata organizzata nel rispetto delle normative anticovid: tavoli e sedie (essendo in forma statica) e Green Pass per entrare.

Non poteva certo mancare la birra e i piatti “street food” dello Scudo di Francia. Anch’essi hanno riscosso un notevole successo.

Soddisfatti gli organizzatori, e speranzosi che questo evento davvero sia un segnale della ripartenza e che la musica, il commercio e la solidarietà non vengano più bloccati dalla pandemia.