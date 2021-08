SCUOLA – Sciopero contro il Green Pass il primo giorno di scuola

SCUOLA – La scuola inizierà con uno sciopero. Ad indirlo, Anief (Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori), che vuole così protestare contro l’obbligo del Green Pass a scuola.

Lo sciopero interesserà tutte le Regioni, nel primo giorno di scuola. Inizierà la Provincia autonoma di Bolzano il 6 settembre, a seguire, il 13 settembre, Piemonte, Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto. Il 14 settembre la Sardegna. Il 15 settembre si fermeranno i dipendenti di Campania, Liguria, Marche, Molise e Toscana. Il 16 settembre sarà la volta di Friuli Venezia Giulia e Sicilia. Infine, il 20 settembre, in Calabria e Puglia.

Secondo il sindacato, dietro il Gren Pass si nasconde un anno scolastico lontano dal garantire standard di sicurezza agli alunni e a tutto il personale scolastico.

“Quello che si sta prospettando non è affatto un rientro nelle classi e alla scuola in presenza in sicurezza – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – perché invece di investire su personale, spazi e nuovi rapporti numerici alunni-docenti, si è deciso di scaricare le responsabilità addosso ai dipendenti scolastici pensando illusoriamente che il Green Pass sia la panacea di tutti i mali. Noi abbiamo sempre rifiutato questa soluzione, prima rifiutandoci di firmare il protocollo sulla sicurezza proposto prima di Ferragosto dal Ministero, perché l’anno scorso paradossalmente c’erano maggiori garanzie per prevenire i contagi, e poi rivolgendoci ai giudici per tutelare dipendenti e studenti universitari contro i quali si sta producendo, chiedendo loro di sottoporsi a tampone ogni due giorni per entrare negli istituti scolastici e negli atenei, una violazione discriminatoria. Ecco perché la Scuola sciopera il primo giorno delle lezioni, ci rendiamo conto che è una scelta difficile ma purtroppo necessaria”.

E tra fine agosto e inizio settembre, secondo Anief, potrebbe arrivare l’esito del ricorso contro il Green Pass.