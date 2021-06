Rock Politick – Notti magiche? …… Notti tragiche!

Rock Politick – Dovevano essere le “Notti Magiche”, le notti degli Europei… Dopo quasi 2 anni di sofferenze, di chiusure e di incertezze, il ritorno alla normalità sembra essere piú difficile del previsto.

Le strade della Città sembrano essere sempre piú spoglie, non sembra piú possibile ricreare momenti di collettività e nelle persone si é insediato il timore di poter rivivere una situazione simile a quella dell’ anno precedente.

La politica, paralizzata dalla paura del contagio e dai protocolli di sicurezza, é sempre piú in difficoltà sulle scelte da adottare per uscire da questo empasse sociale.

I giovani sono sempre piú portati a spostarsi a Torino nei momenti di svago e questo flusso di persone rappresenta non solo un’enorme perdita a livello generazionale, ma sopprattutto a livello commerciale.

Il fenomeno merita una lente d’ingrandimento perché per decenni si é cercato di costruire un Canavese non solo industriale, ma anche commerciale. Molte promesse peró non sono state mantenute. Per avere un determinato profilo si dovrebbe cercare di indirizzare il flusso di persone verso i propri territori. Social Network, sondaggi, interviste e gli altri strumenti che ci permettono di capire e dividere gli interessi delle persone per fasce d’età dovrebbero ausiliare la politica a coinvolgere il maggior numero di cittadini nella vita comunitaria capendone le esigenze…