CORONAVIRUS – Dai dati della serata di lunedì 30 novembre, sono in calo i casi positivi

CORONAVIRUS – In calo i contagi. I bollettini della serata di ieri, lunedì 30 novembre, riportano 1185 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte, pari al 9,6% dei 12.290 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 501, pari al 42,2%.

I casi sono così ripartiti: 452 screening, 463 contatti di caso, 270 con indagine in corso; per ambito: 218 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 54 scolastico, 913 popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 167.516, così suddivisi su base provinciale: 14.487 Alessandria, 7769 Asti, 5820 Biella, 22.980 Cuneo, 12.903 Novara, 89.234 Torino, 6370 Vercelli, 5503 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 929 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1521 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 388 (+3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 4737 (+3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 69.818. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.558.737(+12.290 rispetto a ieri), di cui 793.519 risultati negativi.

Sono 85 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 14 verificatisi oggi.

Il totale è ora 6.239 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 936 Alessandria, 368 Asti, 286 Biella, 692 Cuneo, 549 Novara, 2841 Torino, 307 Vercelli, 194 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 66 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. 86.334 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 86.334 (+ 3.141 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 6769 Alessandria, 4357 Asti, 2594 Biella, 10.241 Cuneo, 5616 Novara, 49.915 Torino, 3262 Vercelli, 2638 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 458 extraregione e 484 in fase di definizione.

In Italia oggi sono stati registrati 16.377 nuovi casi e 672 deceduti.



In Canavese i casi positivi registrati sono stati 15. I pazienti Covid ricoverati nelle strutture ospedaliere canavesane sono 530 (in salita), così ripartiti: Ospedale Chivasso (Terapia intensiva + Terapia semi-intensiva + Media intensità di cure + Bassa intensità di cure): 89; Ospedale Ciriè (Terapia intensiva + Terapia semi-intensiva + Media intensità di cure): 109; Ospedale Lanzo (Media e bassa intensità di cure): 64; Ospedale Ivrea (Terapia intensiva + Terapia semi-intensiva + Media intensità di cure): 59; Ospedale Cuorgnè (Media intensità di cure): 82; Ospedale Settimo Torinese (Bassa intensità di cure): 127.

LEGGI IL RIEPILOGO DEI DATI IN CANAVESE, COMUNE PER COMUNE