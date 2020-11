In questa edizione: ROMANO CANAVESE – Fermato mentre spinge un motorino rubato, aggredisce i Carabinieri; RIVAROLO CANAVESE – 41 enne di Cuorgnè minaccia un medico con un coltello per avere l’invalidità; PIEMONTE – Proposta per alzare le aliquote web tax; il 27 la “scadenza” per diventare zona arancione; CANAVESE – Coronavirus: un decesso a Candia Canavese; sono 511 i ricoverati negli ospedali; CASTELLAMONTE – 25 Novembre, Giornata contro la violenza sulle donne: scarpette rosse in mostra