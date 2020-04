PIEMONTE – 731 i casi positivi oggi in Piemonte contro i 465 di ieri

- Advertisement -

PIEMONTE – Sono, purtroppo, 731 in più rispetto a ieri i casi positivi in Piemonte.

In totale sono 24.050. Su base provinciale: 3.151 Alessandria, 1.358 Asti, 903 Biella, 2.291 Cuneo, 2.175 Novara, 11.765 Torino, 1.070 Vercelli, 971 Verbano-Cusio-Ossola, 222 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 144 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 253 (-8 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.922. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.262. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 127.108, di cui 66.429 risultati negativi.

3.762 (333 in più di ieri) i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia: 333 (+16) in provincia di Alessandria, 138 (+13) in provincia di Asti, 173 (+17) in provincia di Biella, 403 (+26) in provincia di Cuneo, 305 (+23) in provincia di Novara, 1.919 (+187) in provincia di Torino, 203 (+13) in provincia di Vercelli, 239 (+36) nel Verbano-Cusio-Ossola, 49 (+2) provenienti da altre regioni. Altri 2.114 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

Sono 69 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 20 al momento registrati nella giornata di oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente dall’Unità di crisi può comprendere anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora di 2.737 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 521 Alessandria, 143 Asti, 155 Biella, 214 Cuneo, 241 Novara, 1.175 Torino, 152 Vercelli, 107 Verbano-Cusio-Ossola, 29 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

L’Unità di crisi della Regione Piemonte ha reso noto anche l’ultimo monitoraggio effettuato delle Rsa, con i dati raccolti il 20 aprile.

Alla data del 20 aprile in 588 Residenze sanitarie assistenziali piemontesi (l’80% del totale) erano stati eseguiti 20.642 tamponi a ospiti e personale sui 102.082 allora complessivamente effettuati: di essi, 4.812 hanno dato risultati positivi, 9.891 negativi e 5.939 erano in attesa dell’esito (fonte ASL). Dai dati ricevuti dalle singole Rsa, è risultato positivo al Coronavirus il 35% degli ospiti e il 23% del personale (questa percentuale è riferita ai tamponi effettuati alla data del 15 aprile e comunicati dall’80% delle strutture). I decessi, sempre al 15 aprile, erano 660 in più dell’analogo periodo del 2019 e 397 deceduti sono risultati positivi al Covid-19.

Tra il 14 e il 20 aprile sono stati effettuati circa 7.000 tamponi. Un incremento che continuerà nei prossimi giorni per potenziare al massimo il monitoraggio sia dei dipendenti che degli ospiti delle Rsa.

Il monitoraggio in corso riguarda tutte le 750 strutture per anziani del Piemonte, che hanno più di 40.000 ospiti e circa 15.000 dipendenti.

In Italia i casi totali dall’inzio della pandemia sono 192.994. Le persone attualmente positive sono 106.527, 25.969 deceduti e 60.498 guariti.

Variazioni rispetto al precedente bollettino: 3.021 nuovi casi positivi; 420 deceduti; 2.922 guariti

Tra i 106.527 attualmente positivi (- 321): 82.286 si trovano in isolamento domiciliare (+ 576); 22.068 ricoverati con sintomi (- 803 ); 2.173 in terapia intensiva (- 94). Sono 1.642.356 (+ 62.447) i tamponi effettuati.