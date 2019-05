Cari concittadini,

con grande emozione propongo la mia candidatura alla carica di Sindaco di Rivarolo Canavese e ho l’onore di presentare la lista civica “Rivarolo Sostenibile con Vittone” alle Elezioni amministrative del prossimo 26 maggio. Il forte senso di appartenenza alla comunità di Rivarolo e il desiderio di mettermi al servizio per dare una nuova vita alla Città sono state le motivazioni alla base della mia decisione. Ho vissuto con grande passione, sin da giovanissima, l’impegno civile nel mondo dell’associazionismo e dell’Amministrazione comunale, alimentando quegli stessi valori che, ogni giorno, come insegnante, cerco di trasmettere ai nostri bambini. L’esperienza maturata negli anni, dapprima come Consigliere di maggioranza e soprattutto, negli ultimi cinque anni, come Capogruppo di opposizione, mi ha consentito di conoscere a fondo l’amministrazione dell’ente pubblico e il funzionamento della struttura organizzativa del Comune.

Sarei onorata di essere il primo Sindaco donna di una Città che fa, ed ha sempre fatto, della modernità un suo caposaldo. Sono riconoscente, perché intorno a me ho una squadra di persone che hanno creduto nel mio progetto. Una squadra competente, rappresentativa della Città e, cosa a cui tengo in particolar modo, una squadra di persone per bene.

Un gruppo unito e motivato da un forte senso civico, dove non vi sono interessi personali né di partito;

vogliamo, esattamente come lo volete tutti voi, migliorare la nostra Città, la nostra casa.

Il centro deve rifiorire, le frazioni hanno bisogno di servizi dai quali troppo a lungo sono state escluse.

Curare le strade, migliorare i trasporti pubblici, creare infrastrutture pubbliche, sono misure che permettono ai cittadini di vivere e lavorare meglio, ma sono anche iniziative che rendono Rivarolo attraente per tutte quelle persone che vivono nei comuni limitrofi e che arricchiscono la nostra Città.

I grandi progetti sono realizzabili solo se alla base c’è serietà, legalità e trasparenza. Mi impegnerò affinché tutti i nostri grandi progetti, dal Polisportivo al Palarivarolo, vengano studiati e realizzati per il bene della Città, con piani di finanziamento sostenibili, e mi batterò, come ho sempre fatto nella mia lunga esperienza politica, affinché nessuno possa anteporre l’interesse personale al bene pubblico.

Condivido questa assunzione di responsabilità con i Candidati Consiglieri della lista “Rivarolo Sostenibile con Vittone”, formata esclusivamente da concittadini rivarolesi, che vantano un forte radicamento sul territorio, esperienza e competenza professionale, che consentiranno di sostenere il governo della Città, nell’esclusivo interesse della collettività.

Rivarolo sta per segnare il proprio destino: ha l’opportunità di cambiare. Lo può fare scegliendo i giovani, l’innovazione, i valori di onestà e trasparenza rappresentati da Rivarolo Sostenibile. Vi ho sentiti vicini in questi mesi, e credetemi, non c’è niente di più gratificante di vedere il nostro impegno premiato da tutti.

Ho un passato di cui vado orgogliosa, e non è una frase scontata.

Vi chiedo, insieme a tutto il mio gruppo, la fiducia per il futuro!

Marina Vittone