RALLY – Doppio impegno in questo fine settimana per HP Sport che la vede impegnata al Prealpi Master Show con la giovane promessa Jacopo Trevisani e con ben sei equipaggi alla ronde di Sperlonga.









Dopo il brillante terzo posto assoluto al Rally delle Marche con tanto di doppio scratch su sei prove, alla sua prima volta alla guida di un vettura come la Skoda R5, il portacolori di HP Sport si presenta al via della difficile gara in provincia di Treviso con l’intento di fare bene, pur consapevole della qualità degli equipaggi in gara e delle difficoltà che la gara presenta.



Nella bolgia del Prealpi, tra fango e ghiaccio, Jacopo trevisani fresco campione italiano nel tricolore terra non teme la concorrenza e con la Skoda Fabia R5 GF Racing gommata D-Mack, cercherà con determinazione un grande risultato, forte anche della sua conoscenza della gara che lo vede presente sin dal 2013.



“Il Prealpi Master show – sentenzia il giovane driver di HP Sport – è un rally atipico considerata la tipologia della prova e con uno schieramento maxi di vetture da assoluto, sono ben 23 gli equipaggi in R5. Ovviamente dopo la buona prestazione al Rally delle Marche le aspettative sono abbastanza alte, ma non voglio montarmi la testa. Cercheremo di ben figurare e di far divertire il tanto pubblico che si presenta sempre in prova sfidando le temperature rigide di questo periodo”.



Il programma della gara di Sernaglia della Battaglia in provincia di Treviso, vedrà gli equipaggi salire sulla pedana di partenza domenica alle 6:45, poi quattro volte sull’unica prova speciale “Master Show” della gara lunga 9,23 km con start alle ore: 7:25, 10:30, 13:125, 16:10, e quindi ritorno in pedana previsto per le 16:40.