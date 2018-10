CHIVASSO – La stagione concertistica Chivasso in Musica 2018-19, patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino, prosegue domenica 14 ottobre con un concerto corale alle 16,30 nella chiesa parrocchiale ortodossa romena di San Giorgio di Cernica, in via Baraggino, 53. Protagonista dell’appuntamento sarà il coro femminile “La Bottega Musicale”, diretto da Dario Ribechi e fondato dal compianto Gianni Cucci, a cui è intitolato il concerto.







Il programma antologico e spirituale propone nella prima parte brani di compositori vissuti nel periodo della Controriforma (Jacobus Gallus Carniolus e Giovanni Pierluigi da Palestrina), per proseguire con Tomàs Louis de Victoria e con il repertorio barocco di Johann Sebastian Bach. È anche in programma un’incursione nel canto gregoriano, con l’inno “Veni Creator Spiritus”. La seconda parte del concerto domenicale pomeridiano è incentrata invece su compositori vissuti nel XX secolo ed ancora viventi: Hristov Dobri, Cyrillus Kreek, Maurice Duruflé, Franz Biebl, Eva Ugalde, Ēriks Ešenvalds, Ivo Antognini, Miklós Kocsár e Mariss Jansons.

Il concerto è organizzato in collaborazione con il Comitato locale di Chivasso

della Croce Rossa Italiana. L’ingresso è ad offerta libera. L’associazione culturale Contatto mette a disposizione una navetta gratuita che, partendo alle 16 da piazza d’Armi (di fronte al supermercato Oviesse) percorre viale Matteotti, viale Vittorio Veneto, viale Cavour, via Regis, via Ivrea e via Caluso per poi raggiungere via Baraggino. Al termine del concerto è previsto il percorso inverso.

Per saperne di più si può visitare il sito Internet www.chivassoinmusica.it, oppure scrivere a info@chivassoinmusica.it, oppure ancora telefonare al numero 011-2075580.