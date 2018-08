CICLISMO / SAN FRANCESCO AL CAMPO – È Eleonora Gasparrini l’idolo del Velodromo Francone. Dopo la vittoria ottenuta ieri sera nel Keirin, l’atleta piemontese della Pink Power by Nonese si è ripetuta nella terza serata dei Campionati Italiani Giovanili di San Francesco al Campo conquistando la medaglia d’oro nella Velocità donne allieve.

La Gasparrini ha bruciato la lombarda Giada Geroli. Medaglia di bronzo per la veneta Lara Crestanello, che si è imposta sull’altra atleta di casa, Carlotta Borello.

Ma il Piemonte è protagonista grazie anche alla medaglia d’oro conquistata nella Velocità uomini allievi da Daniele Napolitano (Scott Sumin) su Lorenzo Ursella (Rinascita Ormelle Friuli). Terzo posto per il toscano Tommaso Dati (Ciclistica San Miniato), che ha battuto il veneto Giovanni Venturella (veloce club isolano).

Il Veneto è invece medaglia d’oro nell’Inseguimento a squadre allievi: il quartetto formato da Davide De Cassan, Ettore Gasparini, Andrea Violato, Alberto Zenati e Marco Cao (nelle qualificazioni) ha confermato la brillante prestazione offerta nelle batterie di qualificazioni del pomeriggio chiudendo a 3’38”384 sulla Lombardia A (3’38”775) di Samuel Quaranta Lorenzo Balestra, Andrea D’Amato, Andrea Piras e Francesco Calì (qualif.).

Medaglia di bronzo per il Friuli Venezia Giulia (3’40”972) con Manlio Moro, Jacopo Cia, Matteo Orlando, Bryan Olivo, Biagio Damo (qualif.).

Nella Gara a punti donne allieve, medaglia d’oro per la lombarda Aurora Mantovani (Busto Garolfo) argento per Sara Fiorin (Gs Cicli Fiorin Cycling Team) e bronzo per Cristina Tonetti (Scv Bike Cadorago). Rinviata per la pioggia l’ultima finale della serata: la Gara a punti uomini allievi si disputerà oggi alle ore 10.

Oggi, giovedì 2 agosto, gran finale dei Campionati Italiani Giovanili al Velodromo Francone. Oltre al recupero della Gara a punti allievi, sono due le maglie che saranno assegnate nella giornata conclusiva: l’Inseguimento a squadre donne allieve (ore 11.30) e la Madison uomini allievi (ore 12).