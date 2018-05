RALLY – E’ stata più che soddisfacente la trasferta toscana nella zona del Mugello dove si è disputata la cronoscalata “Scarperia – Giogo” valevole per il Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche, al via della quale la Balletti Motorsport era presente con due vetture entrambe classificate e con ottimi riscontri cronometrici.

Decisamente positiva la prestazione di Matteo Adragna che trova il giusto feeling con la Porsche 911 RSR Gruppo 4 e con la nuova gara fiorentina; grazie ad una perfetta manche di gara stacca il quindicesimo tempo assoluto che gli vale anche il terzo gradino del 2° Raggruppamento oltre al secondo posto di classe, risultati questi, che portano punti preziosi per la corsa al Campionato.

Molto soddisfatto al traguardo anche Massimo Perotto che dopo lo stop del Costo festeggia il primo arrivo con la nuova BMW M3 in configurazione DTM; l’esperto pilota astigiano stacca la decima prestazione a livello assoluto, la quarta di 4° Raggruppamento e la seconda di classe incamerando un risultato positivo, consapevole però di non aver ancora raggiunto il massimo del potenziale che la performante vettura potrà esprimere nelle prossime cronoscalate.









Al Rally 4 Regioni è durata lo spazio di una prova speciale la nuova esperienza di Edoardo Valente che si presentava al via della gara valevole per il T.R.Z. alla guida della Subaru Legacy Gruppo A: nel corso del prologo del venerdì sera, un’innocua uscita di strada ha fatto perder del tempo prezioso e al termine della stessa è stato sostituito un semiasse danneggiato; parcheggiata la vettura in parco chiuso con un comunque discreto nono tempo effettuato, il giorno successivo Valente era pronto per la rimonta, ma si è trovato costretto a rinunciare alla partenza della seconda parte di gara a causa di un problema personale della navigatrice Mara Gilardini.

L’attività della Balletti Motorsport prosegue con una nuova trasferta in Corsica, dove nel fine settimana, si svolgerà una manifestazione non competitiva: la Montée Historique Mathieu Martinetti al via della quale ci saranno due esemplari di Porsche 911 Gruppo 4 messe a disposizione di due equipaggi locali, dall’azienda di Nizza Monferrato.