CASTELLAMONTE – “Una struttura straordinaria che racchiude un passato glorioso, aprendosi continuamente con le sue mostre al futuro”.

Sono le parole che l’Assessore alla Cultura del Comune di Castellamonte, Claudio Bethaz, ha sottolineato in occasione dell’inaugurazione della mostra “Pottery Art” presso il Centro Ceramico Fornace Pagliero di frazione Spineto di Castellamonte, antica fabbrica ceramica che Daniele Chechi attraverso un continuo e mirato lavoro di ristrutturazione, ha riportato in vita dando spazio ad un’ormai consolidata attività espositiva, in un continuo susseguirsi di scambi culturali.

Una mostra tutta italiana con artisti provenienti dal Piemonte e dalla Liguria. La mostra, ha evidenziato Brenno Pesci ceramista castellamontese e Art Director di “Pottery Art”), parte con un senso di appartenenza totale. “Siamo tutti ceramisti – ha detto – ed oggi ci ritroviamo nel tempio della ceramica. La particolarità che accomuna gli artisti sono i legami: il vincolo di amicizia unisce Guido Garbarino e Vincenzo Randazzo (liguri), quello parenterale Marcello e Andrea Mannuzza (padre e figlio – liguri), quello coniugale Massimo Voghera con la moglie Enrica Campi e Roberto Di Giorgio con la moglie Manuela Incorvaia (piemontesi).”





E a legare tutti l’amicizia quale sentimento comune, in grado di regalare una visione poetica globale, propria di chi plasma e lavora la terra. L’invito dunque a visitare la mostra attraverso oggetti di incantevole bellezza, capaci di raccontare una storia, diversa per ciascuno di essi ma legata da un’unica passione: “l’amore per la terra” .

Pottery Art resterà aperta al Centro Ceramico Museo Fornace Pagliero di Spineto di Castellamonte fino al 27 maggio con orari: venerdì 15-19 – sabato, domenica e festivi 10-12,30 e 15-19.

Per visite su appuntamento telefonare a: 0124.582642 – 377.4390604