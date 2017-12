CICLOCROSS – Alla vigilia di Natale si è svolta in Lombardia a Lurago D’Erba in provincia di Como si è disputata l’undicesima tappa del trofeo “Piemonte e Lombardia” di ciclocross 2017/18, vi era la gara che è stata curata dalla società sport management organizzation, si è gareggiato nel “Il cross della vigilia”, sono stati quasi duecentocinquanta i ciclisti che hanno preso il via nelle varie categoria, in questo appuntamento come già a Cremona non è arrivata nessuna vittoria per gli atleti canavesani.

Nell’appuntamento dello scorso sabato questi i risultati dei nostri ciclisti, per il favriese Gioele Solenne (Team Bramati) è giunto il secondo posto nella categoria degli allievi primo anno, la vittoria è andata a Bryan Olivo (Trentino cross Giant), Invece nella categoria degli junior maschile è giunto il quinto posto per il cuorgnatese Luca Pescarmona (Cadrezzate verso Iride), il successo è andato a per Loris Conca (Cicli Biringhello), alle sue spalle è giunto secondo è giunto Tommaso Bettuzzi (Selle Italia Guerciotti). Invece nella gara degli assoluti riservata ad elite e under, Paolo Rossetti (Vigor cycling team) è giunto al diciassettesimo posto assoluto, invece solo nella classifica per gli under 23 è giunto nono, la vittoria è andata a Marco Aurelio Fontana (Bianchi Countervail).

In campo femminile tra le donne junior, quarto posto per Vera Rossetti (Scott Sumin), in questa categoria la vittoria è stata per Alessandra Grillo (Selle Italia Guerciotti). Infine nella categoria G6 femminile è giunto il secondo posto per l’atleta tesserata al Canavese MTB Greta Demichelis, il successo è stato conquistato da Federica Venturelli (Polisportiva Madignanesi).

Nelle classifiche parziali del trofeo, Gioele Solenne è primo tra gli allievi 1 anno con 397, Luca Pescarmona tra gli juniores è sesto con 200 punti, Vera Rossetti tra le donne juniores è prima con 328 punti, Paolo Rossetti è attualmente sedicesimo con 106 punti, invece Greta Demichelis tra le G6 si trova terza con 302 punti.

La dodicesima e penultima tappa del trofeo Piemonte e Lombardia si svolgerà sabato 30 dicembre in Liguria a Finale Ligure in provincia di Savona con organizzazione della Polisportiva Quiliano bike.