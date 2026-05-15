LEINI – Partiti i rilievi tecnici per realizzare la prima delle due rotatorie sulla 460

LEINI – Sono partiti i rilievi tecnici per la costruzione della prima delle due rotatorie previste lungo la Statale 460. L’intervento interessa l’incrocio con la Strada Provinciale 710 di Caselle, nel territorio di Leini.

Le attività sono iniziate nei giorni scorsi e rientrano nel progetto condiviso da Città metropolitana di Torino, ANAS e Regione Piemonte. L’opera ha un costo complessivo di 600 mila euro: due terzi saranno coperti dalla Città metropolitana, mentre il restante terzo sarà finanziato dalla Regione.

Prima dell’apertura del cantiere del lotto 2, programmata entro la prima metà di giugno, sono in corso le indagini di bonifica bellica e le verifiche archeologiche. La conclusione di queste operazioni è prevista entro la fine di maggio. Solo dopo sarà possibile avviare i lavori della nuova rotatoria.