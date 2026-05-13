IVREA – Partecipazione e divertimento ai Giochi dell’Infermieristica 2026 (FOTO E VIDEO)

IVREA – Dodici squadre di studenti provenienti dai diversi atenei del Piemonte e della Lombardia, hanno partecipato ai Giochi dell’Infermieristica 2026 – Interuniversitari che si sono tenuti ieri, martedì 12 maggio 2026, al Campo San Giovanni di Ivrea (area Ivrea Rugby).

Gli studenti si sono messi alla prova in attività pratiche e collaborative, in un clima di condivisione e spirito di squadra, con entusiasmo e divertimento.

L’evento, alla seconda edizione, è stato promosso dal Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Ivrea dell’Università degli Studi di Torino ed è nato grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università di Torino, ASL TO4 e OPI Torino, insieme al Comune di Ivrea e a numerose realtà associative del territorio. Tra queste, AVIS, AIDO e i comitati della Croce Rossa Italiana di Ivrea, Rivarolo, Leinì, Chivasso e Castellamonte, oltre al contributo di Ivrea Rugby ASD e Radio Spazio Ivrea.

Al termine della giornata dei giochi, è stata stilata una classifica delle squadre, seguita dalle premiazioni.

Sul podio: Lorazepini (1° classificato) con 335 punti; Benzodiazepine (2°) con 332 punti; Defibrillatori (3°) con 329 punti.

La classifica delle altre squadre:

Rianimati dal lago (4° posto) con 307 punti; Serotonina (5°) con 292 punti; Hunursing Titans (6°), 285 punti; GCS 7 (7°) 277 punti; Giallo 5 (8°), 273 punti; Xanax (9°), 272 punti; Ancora Equipe (10°), 264 punti; I Tachicardici (11°), 250 punti e infine Flebo Sisters (12°) con 233 punti.

Accanto ai giochi presenti numerosi stand aperti alla cittadinanza, con attività gratuite dedicate alla promozione della salute, tra cui la prevenzione cardiovascolare con ECG; il test del colesterolo; dimostrazioni di manovre salvavita; educazione sanitaria e chiamata al NUE 112; promozione della salute nella comunità e sensibilizzazione alla donazione di sangue e organi.

Soddisfazione per i promotori per la riuscita di questa bellissima e utile seconda edizione.

Lorazepini 1° posto Benzodiazepine 2° posto Defibrillatori 3° posto