BORGARO – Divertimento e tanta gente al Carnevale fuori stagione (VIDEO)

BORGARO – Successo per il Carnevale che si è tenuto nella giornata di domenica 19 aprile 2026, decisamente fuori stagione, organizzato dalla Pro Loco e dall’Amministrazione Comunale.

Il corteo, partito da via Italia e aperto da I Filarmonici di San Carlo e dai gruppi dei Personaggi Storici e Folkloristici Piemontesi e dalle majorettes ha attraversato le vie del paese. Presenti numerosi carri: Non ti Arrabbiare Pensa al Carnevale dei Farinej dal Carlevè di Mastri e dintorni, Los Zumbreros, Fuga dal Laboratorio di Brandizzo, I Scapá da Cá di Valperga, Il carro della Disney, il Gruppo Giovani di frazione Tedeschi, Riavvolgiamo il Nastro di Lombardore, Sinfonia Indifferenziata di Torrazza Piemonte, Mooncravot In un Mare di Guai di Moncrivello, i Coscritti di Montanaro 2007, il Dinosauro Gigante del Gruppo Mat di Pinersolo, il Pescatore di Sogni dei Fora d’ Testa di Montanaro, i Giocatori di Tarocchi di Vigone, il carro del Gruppo Carnevalesco I Dasbela del Canaveis e dal Chivaseis, l’ Ira della Kitsune di Chivasso.