CANAVESE – I Piccoli Cantori della Valle Sacra a Parigi per cantare per i vetrai Valsoanini

CANAVESE – I Piccoli Cantori della Valle Sacra l’11 aprile 2026 hanno cantato per i vetrai Valsoanini a Parigi accompagnati da alcuni Cantori Salesi. L’appuntamento, alla seconda edizione, è stato organizzato dall’associazione culturale “Li Nohtri”, con le loro famiglie e gli amici. L’associazione raggruppa i Valsoanini emigrati a Parigi di cui i vetrai, con lo scopo di condividere il ricordo con le generazioni future di un passato di tribolazioni, dell’emigrazione, del riscatto, nonché la conservazione delle tradizioni, i costumi tipici, i documenti e la loro storia. Il mestiere del vetraio consisteva nella installazione o sostituzione di vetri di finestre o coperture ed era caratteristico della Valle Soana insieme al ruga, colui che accomodava pentole e accessori in cucina e ne provvedeva alla stagnatura. Le più grandi aziende di vetrai a Parigi sono state fondate dalla gente provenienti dalla Val Soana (li vedriat).

I Piccoli Cantori della Valle Sacra nascono nel 2018 a Cintano con lo scopo di trasmettere alle nuove generazioni il repertorio canoro canavesano, in particolare della Valle Sacra, patria di Costantino Nigra che nel 1888 pubblicò i “Canti popolari del Piemonte”. Oggi i ragazzi di età compresa tra i 9 e i 15 anni, dopo molte partecipazioni ad appuntamenti di manifestazioni culturali e intrattenimenti ad eventi, si sono esibiti, oltre che in Valle Sacra e in Canavese, più volte al teatro Giacosa a Ivrea, alla fiera di S. Orso a Donnas e sempre in Val d’Aosta ad Antey Saint Andrè. Si sono esibiti inoltre nel cuneese a Farigliano dagli amici Gat Rus per il Cantafarian, dagli amici Mare Tera per i Cantacammina in Valle Po e nel Pinerolese per le passeggiate enogastronomiche di Pomaretto. Non sono mancati numerosi appuntamenti televisivi sulle reti locali come Telecupole fra cui Canta Piemunt con Piero Montanaro e Coralmente con Ilaria Salzotto.



Gli appuntamenti più sentiti sono però a Bajo Dora al Centro Etnologico Canavesano, creatura di Amerigo Vigliermo, dal quale hanno ereditato la ricerca di canti della gente canavesana. L’etnologo ricercatore con il sostegno del coro Bajolese nato nel ‘66 ha inizialmente sostenuto anche la formazione nel ’82 dei Cantori Salesi, gruppo di ricerca e riproposta di canto popolare. Da 20 anni questo gruppo di Castelnuovo Nigra vede impegnato il Maestro Marco Picchiottino, direttore anche dei Piccoli Cantori della Valle Sacra e corista del Coro Bajolese. Il repertorio dei cantori è generalmente composto da canti raccolti da Nigra, canti raccolti da Amerigo Vigliermo e canti più recenti di resistenza, emigrazione e lavoro, e vede per questa occasione il gruppo cantare per Li Nohtri la “Tchanhòn pla Val Soana” canto francoprovenzale inno della valle di Laura Coppo, insieme a “Campiglia Soana” e “Cimitero di Rose”, capolavori del maestro Piovano. Non mancano i canti di emigrazione canavesani come “Siamo partiti”, “La lingera” e “L’emigrante”. Seguono i canti che ricordano la gioventù trascorsa in Italia come “Quel mazzolin di fiori”, “E qui comando io” e “Piemontesina” e molti altri.



L’incontro ha visto partecipi i sindaci di Ronco Lorenzo Giacomino, di Valprato Francesco Bozzato e di Ingria Igor De Santis accorsi per festeggiare i fratelli Valsoanini emigrati, il professor Marc Bron docente della Sorbonne e Pedretti Batiste Presidente dei Valdostani a Parigi. Non sono mancati momenti di festa ma soprattutto di commozione. Marilena e Giuseppe hanno raccontato ai ragazzi in cosa consisteva il lavoro dei vetrai, la vita degli emigrati con le sue conseguenze. Grazie alla Francia che ha permesso una vita migliore e la possibilità di ristrutturare case e alpeggi in Val Soana con riconoscenza verso il natio Paese!



“I ringraziamenti vanno prima di tutto all’associazione Li Nohtri, – dichiarano i Cantori della Valle Sacra – che ci ha invitati ad allietare con i canti la giornata. Inoltre, un grande ringraziamento va a Marilène Anselmo Rodrigues Presidente dell’associazione, che ha ospitato tutto il gruppo di cantori e accompagnatori. Grazie a tutta la famiglia Rodrigues, Manuel, Steve e Orlane con Antoine che ci hanno nutrito e ospitato. Grazie a Giuseppe Anselmo neo Cantore Salese ed ex vetraio promotore della cultura locale, che ha contribuito alla non semplice organizzazione del viaggio e ci ha guidati nelle vie parigine. Grazie ad Alberto Malara che ci ha accompagnati per la ditta Bus Company e a genitori, accompagnatori e amici che hanno contribuito a rendere questa esperienza magnifica e indimenticabile per i ragazzi”.



I Cantori della Valle Sacra hanno già fissato alcuni appuntamenti estivi: Boschettiera 5 luglio festa del pane, 11 luglio festa al Pian delle Masche con Lo cher in Val Soana, 25 luglio Ronco, 4 agosto all’Alpe Gran Fumà e 9-10 agosto San Besso.