CASTELLAMONTE – Apre la mostra Arte e Design 3D Clay: a Palazzo Botton fino al 30 maggio (FOTO)

CASTELLAMONTE – Dal 18 aprile al 30 maggio, le sale storiche di Palazzo Botton a Castellamonte ospitano la mostra “Arte e Design 3D Clay – Atto secondo”, un’esposizione che esplora il dialogo tra l’antica arte della ceramica e le avanguardie della tecnologia digitale.

Curata da Giuseppe Bertero e patrocinata dalla Regione Piemonte e dalla Città metropolitana di Torino, la rassegna vede come protagonisti gli artisti e designer Sandra Baruzzi e Guglielmo Marthyn. Il percorso espositivo si compone di circa cento opere nate da una ricerca pluriennale che integra l’uso di software dedicati e stampanti 3D per argilla. Questa tecnologia permette di superare i limiti geometrici tradizionali, offrendo una libertà formale assoluta senza rinunciare ai passaggi classici di cottura e smaltatura.

La mostra è composta da un centinaio di opere degli artisti/designer Baruzzi-Marthyn. Artefatti nati dalla ricerca che è stata condotta in diversi anni avvalendosi di software dedicati alla progettazione e stampanti 3D Clay. Presenti anche una ventina di elaborati didattici con le tavole progettuali degli studenti del Liceo Artistico F. Faccio di Castellamonte, diretto dal prof. Daniele Vallino, dipartimento Design arte della Ceramica con la collaborazione dei Proff.ri Gianluca Sorbera e Davide Quagliolo. Una ricerca condivisa con gli studenti fondata sulla didattica, sul dialogo, sulla partecipazione e sull’apprendimento di nuovi linguaggi favorendo la condivisione di pratiche partecipate dedicate alla produzione di artefatti legati ai cambiamenti culturali, alla valorizzazione della formazione e del patrimonio artistico. Nel mese di maggio, con data ancora da definire, è prevista una visita guidata con gli artisti e gli studenti dell’ Associazione Liceo Musicale di Rivarolo diretti da Sonia Magliano, accompagnata da Bruna Querio.

L’obiettivo dell’esposizione è mostrare come il design digitale non sia solo un metodo di produzione, ma un nuovo linguaggio espressivo capace di favorire la personalizzazione artistica contro la standardizzazione della produzione di massa.

Il calendario degli eventi collaterali prevede inoltre due importanti appuntamenti: sabato 9 maggio una conferenza tecnica sulla progettazione e stampa 3D Clay; sabato 23 maggio una visita guidata condotta dagli artisti, arricchita da un accompagnamento musicale a cura dell’associazione Liceo Musicale di Rivarolo. L’ingresso alla mostra è libero. Il pubblico potrà visitare l’esposizione il venerdì (10-12 e 16-18) e il sabato (10-12 e 14-18). Per i gruppi superiori alle 10 persone è possibile concordare visite guidate in altri giorni con appuntamento telefonico (al 0124 5887223).