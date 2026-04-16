MONTALENGHE – Elezioni: Valerio Camillo Grosso annuncia la sua candidatura a Sindaco

MONTALENGHE – Valerio Camillo Grosso si candida a Sindaco di Montalenghe alle elezioni che si terranno il 24 e 25 maggio 2026, con la Lista Civica “Uniti per Montalenghe – Continuità e impegno per il paese”.



“Si tratta della mia sesta partecipazione attiva alle elezioni comunali del paese in cui risiedo, – dichiara Grosso – e della quarta come candidato alla carica di primo cittadino. Dal 2005 al 2020 ho avuto l’onore di amministrare Montalenghe come Sindaco per tre mandati consecutivi alla guida di una lista civica. Dal 2020 a oggi ricopro il ruolo di Consigliere Comunale nell’amministrazione in carica, guidata dal Sindaco Rita Ladu.



Valerio Camillo Grosso ha 49 anni, risiede a Montalenghe ed è padre di due figli: Lorenzo (17 anni) e Giulio (14).

“Svolgo la professione di giornalista e sono iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Piemonte. Collaboro come cronista con diverse testate locali e ricopro il ruolo di addetto stampa, attività che ho svolto anche per Deputati, Assessori e Consiglieri della Regione Piemonte. Attualmente ricopro inoltre la carica di Presidente del Consorzio Canavesano Ambiente (CCA), l’ente territoriale di regolazione dell’attività di raccolta rifiuti per il Canavese. Ho debuttato, recentemente, come scrittore. Sono responsabile per la comunicazione di ANPCI, Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia.”



“A guidare questa mia nuova candidatura sono una sincera passione e l’amore per Montalenghe, a cui mi dedico da oltre vent’anni. Alla soglia dei cinquant’anni ho accumulato una competenza nel settore della pubblica amministrazione e una fitta rete di relazioni istituzionali (con amministratori e sindaci del Canavese di molte parti d’Italia, Città Metropolitana di Torino, Regione Piemonte e vari enti pubblici) che ritengo possano essere di grande utilità strategica per la nostra comunità. Conoscenze che non sono fini a sé stesse ma possono generare opportunità di contributi, di collaborazioni per il personale ed iniziative di territorio, promozione turistica e culturale e molto altro ancora.”



“In questi anni, – aggiunge – Montalenghe è stata amministrata egregiamente dal Sindaco Rita Ladu. Lavorare al suo fianco in consiglio mi ha insegnato cosa siano il duro lavoro e la dedizione, permettendomi di acquisire un nuovo punto di vista e di maturare molto rispetto a quando, a soli 27 anni, indossai la fascia tricolore per la prima volta. Molto è stato fatto in termini di servizi, iniziative e lavori pubblici: questo impegno, per il quale ringrazio il Sindaco, il vice Bronzini, tutto il consiglio comunale e il personale amministrativo, va prima di tutto preservato e valorizzato.



Ci viene consegnato un paese curato e con i conti in ordine, ma non sono abituato ad adagiarmi sugli allori. Le nuove sfide che il futuro ci pone richiedono una guida esperta. Per affrontarle, ho già riunito un gruppo di lavoro che unisce figure con solida esperienza amministrativa a volti nuovi, tutti accomunati da energia, competenza e voglia di fare. Il programma elettorale, che toccherà punti strategici e includerà progetti innovativi, sarà reso noto contestualmente al deposito delle liste.”



“Svolgere il ruolo di Sindaco in una realtà come Montalenghe – conclude Valerio Camillo Grosso – richiede la capacità di ascoltare, di dare risposte competenti e di salvaguardare servizi essenziali come scuole, negozi e associazioni, incentivandone lo sviluppo. Sono pronto a mettere nuovamente la mia esperienza al servizio del paese.”

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