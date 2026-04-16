IVREA – Konecta, incontro con i Sindacati: tolto dal piano industriale l’accorpamento Ivrea – Asti – Torino

IVREA – Si è svolto oggi, presso l’Unione Industriali di Ivrea, l’incontro tra le Organizzazioni Sindacali, RSU delle sedi di Asti, Ivrea e Torino e Konecta assistita da Confindustria canavese.

A darne notizia sono le sigle Sindacali CGIL SLC Piemonte, FISTel CISL Piemonte e UILCOM.



“L’incontro – dichiarano in una nota – si colloca al termine della procedura di esodo incentivato che ha visto l’uscita di 213 lavoratrici e lavoratori di cui 200 operatrici e operatori e 13 figure di staff (93 su Asti, 107 su Ivrea e 13 su Torino).

A fronte delle uscite l’azienda ha dichiarato di poter rivedere le logiche di gestione del piano industriale presentato il 5 dicembre 2025 togliendo dal tavolo il tema dell’accorpamento delle tre sedi.

Nella rappresentazione aziendale persistono, comunque, criticità relative alle attività documentali (GED) e attività di backoffice non telefonico che richiedono discussioni e interventi specifici.

Le parti si sono riaggiornate ad un successivo incontro che avrà luogo nella prima metà di maggio e a seguito del quale verranno organizzate le assemblee sindacali con tutte le lavoratrici e lavoratori delle tre sedi piemontesi”. (Foto archivio)

------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ © Riproduzione riservata - vietato l'utilizzo di testi, video e foto se non espressamente autorizzato dall'Editore.

Per restare sempre aggiornato con le notizie di ObiettivoNews, iscriviti ai nostri canali gratuiti:

la newsletter di WhatsApp per le notizie di Cronaca (per iscriverti invia un WhatsApp con scritto NEWS ON al 342.8644960);

il nostro canale Telegram (ObiettivoNews);

il nostro canale WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Va9vIQO30LKS6x1jWN14 con le notizie selezionate dalla nostra redazione.

Aggiungi ObiettivoNews.it alle tue fonti preferite su Google