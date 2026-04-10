CASTELLAMONTE – Inaugurato l’Orto delle Chiocciole (FOTO E VIDEO)

CASTELLAMONTE – Oltre 150 bambini dell’Istituto Comprensivo di Castellamonte accompagnati dalle maestre, hanno trascorso un’oretta oggi, venerdì 10 aprile 2026, in mezzo al verde dell’Orto delle Chiocciole, in occasione dell’inaugurazione dello stesso.

Si tratta del nuovo spazio di comunità promosso da Slow Food Canavese in collaborazione con il Comune, in via Medaglia d’Oro Brezzi.

Il progetto nasce con l’obiettivo di creare uno spazio condiviso dedicato alla coltivazione sostenibile, alla valorizzazione del territorio e alla diffusione dei principi del cibo buono, pulito e giusto. L’orto vuole essere un punto di incontro aperto a cittadini, famiglie e appassionati, favorendo la partecipazione attiva e la socialità. E verrà realizzato proprio con la collaborazione dei cittadini. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso degli Orti di Comunità di Slow Food, volto a promuovere educazione ambientale e pratiche agricole sostenibili.

Al termine dell’attività dei bambini, si è tenuto il momento istituzionale. Presente, oltre ai componenti della condotta Slow Food Canavese, al Sindaco Pasquale Mazza, agli Assessori Patrizia Addis e Claudio Bethaz e ad Alessandro Musso, nella doppia veste di Consigliere/Capogruppo di maggioranza e di Presidente di Slow Food Canavese) anche Roberto Costella, Presidente Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta.

Un bel progetto nato con l’auspicio che i cittadini vogliano prenderne parte, partecipando alla semina e alla nascita dell’orto.