CASTELLAMONTE – Una delegazione congiunta Kazakistan-Cina in visita nella Città della Ceramica (FOTO E VIDEO)

CASTELLAMONTE – Il Comune di Castellamonte ha ospitato oggi, giovedì 9 aprile 2026, una delegazione congiunta Kazakistan-Cina, ai fini della promozione territoriale Torino/Piemonte attraverso la cooperazione internazionale decentrata.

L’incontro, organizzato dall’Associazione ANGI-Associazione Nuova Generazione Italo Cinese, insieme a Codiasco-Coordinamento delle Diaspore per la Cooperazione Internazionale era puntato principalmente sulla formazione professionale ed Educazione Inclusiva.

Dopo una visita alla Città, la delegazione si è recata nella Sala consigliare di Palazzo Antonelli per un breve cerimonia, dove è stato sottolineato che: “sebbene il Kazakistan stia sviluppando attivamente percorsi educativi personalizzati, il modello italiano realizza l’inclusione a un livello ancora più profondo. Per questo motivo l’esperienza italiana rappresenta un punto di riferimento nella costruzione di strumenti giuridici, finanziari e didattici a supporto delle scuole e degli istituti.

Riassumendo, i principali obiettivi della visita riguardano l’apprendere le modalità di collaborazione tra dirigenti, insegnanti di sostegno e assistenti negli istituti pofessionali italiani; approfondire le pratiche relative alla definizione dei piani di apprendimento individualizzati e all’implementazione di percorsi formativi flessibili; studiare le modalità di cooperazione tra istituzioni educative e imprese locali, nonché i percorsi di inserimento lavorativo per studenti con bisogni educativi speciali; analizzare l’applicazione dei laboratori ad alta tecnologia e delle tecnologie assistive nell’educazione inclusiva e comprendere il coordinamento tra istituzioni educative e centri territoriali nella costruzione di sistemi di supporto finanziario.

Durante la cerimonia, al termine dei discorsi ufficiali, si è tenuto uno scambio di doni: la delegazione ha donato al Sindaco Pasquale Mazza un abito Kazako (Shapan), mentre l’Amministrazione castellamontese ha donato il libro di Sandra Baruzzi, il catalogo della Mostra della Ceramica e di Ceramics in Love e le “cartoline” in terracotta. L’Associazione ANGI-Associazione Nuova Generazione Italo Cinese ha donato all’Amministrazione di Castellamonte la stampa di un’opera realizzata da un’artista cinese, di cui ne esistono solo 100 copie.