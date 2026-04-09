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Castellamonte

CASTELLAMONTE – Una delegazione congiunta Kazakistan-Cina in visita nella Città della Ceramica (FOTO E VIDEO)

Dopo il tour per la città si è tenuta una piccola cerimonia a Palazzo Antonelli

Magda Bersini

CASTELLAMONTE – Il Comune di Castellamonte ha ospitato oggi, giovedì 9 aprile 2026, una delegazione congiunta Kazakistan-Cina, ai fini della promozione territoriale Torino/Piemonte attraverso la cooperazione internazionale decentrata.

L’incontro, organizzato dall’Associazione ANGI-Associazione Nuova Generazione Italo Cinese, insieme a Codiasco-Coordinamento delle Diaspore per la Cooperazione Internazionale era puntato principalmente sulla formazione professionale ed Educazione Inclusiva.

Dopo una visita alla Città, la delegazione si è recata nella Sala consigliare di Palazzo Antonelli per un breve cerimonia, dove è stato sottolineato che: “sebbene il Kazakistan stia sviluppando attivamente percorsi educativi personalizzati, il modello italiano realizza l’inclusione a un livello ancora più profondo. Per questo motivo l’esperienza italiana rappresenta un punto di riferimento nella costruzione di strumenti giuridici, finanziari e didattici a supporto delle scuole e degli istituti.

Riassumendo, i principali obiettivi della visita riguardano l’apprendere le modalità di collaborazione tra dirigenti, insegnanti di sostegno e assistenti negli istituti pofessionali italiani; approfondire le pratiche relative alla definizione dei piani di apprendimento individualizzati e all’implementazione di percorsi formativi flessibili; studiare le modalità di cooperazione tra istituzioni educative e imprese locali, nonché i percorsi di inserimento lavorativo per studenti con bisogni educativi speciali; analizzare l’applicazione dei laboratori ad alta tecnologia e delle tecnologie assistive nell’educazione inclusiva e comprendere il coordinamento tra istituzioni educative e centri territoriali nella costruzione di sistemi di supporto finanziario.

Durante la cerimonia, al termine dei discorsi ufficiali, si è tenuto uno scambio di doni: la delegazione ha donato al Sindaco Pasquale Mazza un abito Kazako (Shapan), mentre l’Amministrazione castellamontese ha donato il libro di Sandra Baruzzi, il catalogo della Mostra della Ceramica e di Ceramics in Love e le “cartoline” in terracotta. L’Associazione ANGI-Associazione Nuova Generazione Italo Cinese ha donato all’Amministrazione di Castellamonte la stampa di un’opera realizzata da un’artista cinese, di cui ne esistono solo 100 copie.

Castellamonte kazakistan cina
Castellamonte kazakistan cina
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