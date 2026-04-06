CANAVESE – Piemonte: firmati con i Comuni gli Accordi di Collaborazione per i Fondi Europei

CANAVESE – Nei giorni scorsi a Montalenghe, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e gli Assessori Gian Luca Vignale e Andrea Tronzano hanno firmato gli Accordi di Collaborazione per la Distribuzione dei Fondi Europei di Sviluppo e Coesione, con i Sindaci dei 99 Comuni delle due aree omogenee del Canavese e delle Valli Orco e Soana, a cui sono stati assegnati complessivamente, per vari progetti di sviluppo locali, quasi 10 milioni di euro per 118 nuovi progetti! Erano presenti anche i Consiglieri regionali Sergio Bartoli, Mauro Fava e Alberto Avetta.

Un risultato storico: grazie al Fondo di Sviluppo e Coesione, la Regione ha stanziato 9.990.000 euro, compresi 500.000 euro di premialità, per finanziare progetti locali e sovracomunali che cambieranno il territorio.

Nel dettaglio: in Canavese coinvolti 72 Comuni, con 89 progetti per 5.591.000 euro (+ 300.000 euro di premialità); in Valli Orco e Soana coinvolti 27 Comuni, con 29 progetti per 3.899.000 euro (+ 200.000 euro premialità).

In tutta la Regione, il programma coinvolge 805 comuni piemontesi, con 105 milioni di euro e quasi 900 progetti finanziati.