OZEGNA – Miss Mondo Piemonte prima tappa: un successo (FOTO E VIDEO)

OZEGNA – La serata di debutto ufficiale del tour 2026 di Miss Mondo Piemonte ad Ozegna, organizzata da Polbert Cinema, è stata un successo. Piazza Santa Marta, nella serata di ieri, sabato 28 marzo 2026, è stata allestita di tutto punto per ospitare il Concorso Internazionale di bellezza e talenti, con la splendida cornice del Castello.

A essere incoronata Miss della prima serata è stata la 19enne Chiara Baù, di Chiusa di San Michele, Torino. Studentessa di liceo scientifico con il sogno della moda, Chiara ha portato in passerella un messaggio di accettazione potentissimo: nel suo quotidiano, infatti, indossa i dispositivi medici necessari per il diabete di tipo 1. “Sono la mia parte robotica e non intendo nasconderla – ha dichiarato Chiara prima di salire sul palco –. Dobbiamo imparare ad accettarci; la nostra storia, alla fine, ci premia”.

Le 20 concorrenti hanno sfilato due volte: vestite casual, con jeans e t-shirt e in abito da sera, di fronte al pubblico e alla giuria, presentate da Orazio Pappalardo e da Emanuela Fulgori

Ad intrattenere il pubblico, tra un sfilata e l’altra sono state le ballerine della New Dance Academy ASD. La musica è stata curata da Rosario Farò e Dj Snabba.

All’evento sono intervenuti, oltre al Consigliere Regionale Sergio Bartoli, l’Assessore di San Martino Canavese, Alessandro Giacolino, il Sindaco di Parella Antonio Balma e il Vicesindaco di Quagliuzzo, Rolando Giacosa.

“È stata una serata indimenticabile che ha portato Ozegna sotto i riflettori regionali – ha dichiarato il Sindaco e Presidente di Giuria, Federico Pozzo. – Ospitare Miss Mondo è stata una scommessa vinta: abbiamo dimostrato che il nostro territorio può attrarre iniziative di rilievo, creando un momento di aggregazione prezioso per tutta la comunità.”

La giuria ha decretato la classifica finale dopo un lungo confronto e due ex aequo stabiliti dal presidente Federico Pozzo:

1ª classificata, Miss Mondo Finalista Regionale Ozegna (1° Classificata): Chiara Baù, 19 anni, Chiusa di San Michele (TO).

2ª Classificata, Fascia Gil Cagnè: Beatrice Semino, 19 anni, Cerreto Grue (AL).

3ª Classificata, Fascia Caroli Hotels: Melissa Flore, 18 anni, Grugliasco (TO).

4ª Classificata, Fascia Finalista Regionale: Carola Magnani, 18 anni, Torino.

5ª Classificata, Fascia Finalista Regionale: Juliana Andrea Forneris, 19 anni, Baldissero Torinese.

Miss Web Agricola (votata dal web): Alessia Battaglio, 16 anni, Mondovì (CN).