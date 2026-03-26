FAVRIA – In rifacimento l’allea di corso Matteotti: nuovo look pedonale accogliente (FOTO)

FAVRIA – L’allea di Favria, situata in corso Matteotti, si rifà il look. Il Sindaco Vittorio Bellone ha sintetizzato la presentazione della nuova veste che presto verrà rifatta nel concentrico cittadino. “Presentiamo un’altra grande novità per la nostra comunità. Vi mostro in anteprima i rendering del nuovo viale “Allea” di Corso Giacomo Matteotti, che presto sarà riqualificato e diventerà un luogo ancora più bello e vivibile per tutti.



Le immagini 3D mostrano come cambierà l’Allea: un viale pedonale alberato tra Corso Matteotti e Viale della Rimembranza, con pavimentazioni moderne in pietra di Luserna e graniglia di granito, quarzo e marmo. Possiamo vedere il nuovo passaggio pedonale con attraversamenti sicuri i semafori, aiuole verdi e panchine per rilassarsi. Il progetto, curato dallo studio DF+A per il Comune di Favria, risolve il degrado attuale della pavimentazione e delle strutture, introducendo nuove alberature, bordure sinuose in acciaio, griglie metalliche, impianto di irrigazione e arredi urbani di design come panchine, cestini e portabiciclette”.



I lavori in questione sono in corso con ordinanze per le limitazioni al traffico, per una Favria più pedonale e accogliente. In chiusura il primo cittadino afferma: “Questo è un intervento necessario perché la pavimentazione era tutta dissestata e poco sicura per i pedoni. Per quello che concerne i costi sono di Circa 220 mila euro complessivi, di cui l’80% con fondi della Regione Piemonte e il restante con fondi del nostro Comune”.





