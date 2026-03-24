CHIVASSO – Asl To4: Iniziato il trasferimento dei servizi da via Marconi alle nuove sedi

CHIVASSO – Da ieri, lunedì 23 marzo 2026, è iniziato il trasferimento dei servizi dell’ASL TO4 attualmente situati in via Marconi a Chivasso, nelle nuove sedi. L’operazione coinvolgerà i Servizi Veterinari (Area A e Area C), che saranno spostati presso la sede comunale di Palazzo Einaudi (piazza D’Armi, 6), e il Servizio per la Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) e il Servizio Prevenzione e Protezione (SPP), che occuperanno i locali ristrutturati dell’ex Medicina al 1° piano dell’area monumentale dell’Ospedale chivassese.

Il trasferimento si è reso necessario per liberare i locali di via Marconi, destinati a ospitare la Casa di Comunità, tassello fondamentale per il potenziamento della medicina territoriale nell’area chivassese.

In questa settimana di trasferimento, fino al 27 marzo, per garantire la continuità delle prestazioni al pubblico dei Servizi Veterinari (unici sportelli aperti all’utenza tra quelli interessati), le attività saranno riorganizzate come segue. Per le urgenze: gli utenti potranno rivolgersi alla sede di Settimo Torinese (via Regio Parco, 64) contattando i numeri 011 8212328 o 011 8212310 (ore 9:00-12:00) o scrivendo a veta.settimo@aslto4.piemonte.it. Per le comunicazioni non urgenti: scrivere via e-mail all’indirizzo veta.chivasso@aslto4.piemonte.it; le richieste saranno prese in carico e gestite dal personale della sede di Settimo Torinese.

“Questo trasferimento – dichiara il Direttore Generale dell’ASL TO4, dottor Luigi Vercellino – rappresenta un passaggio strategico per la sanità del territorio”.

E aggiunge: “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale di Chivasso per la preziosa collaborazione e la disponibilità dimostrata nel reperire una soluzione logistica alternativa per le strutture operative che necessitavano di trasferimento. Ancora una volta la sinergia tra istituzioni è al servizio dei cittadini”. (Foto archivio)