REFERENDUM – Spoglio delle schede: Canavese, i risultati Comune per Comune

REFERENDUM – Chiuse le urne alle 15 di oggi, lunedì 23 marzo 2026. L’affluenza alle 15, nella Città Metropolitana di Torino è stata del 63,81%; in Piemonte del 62,48% e in Italia del 58,71%.

Per questo referendum per la riforma della Giustizia, non era necessario raggiungere il quorum.

Guarda i risultati del Portale Eligendo, Comune per Comune in Canavese.