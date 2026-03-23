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CronacaPolitica

REFERENDUM – Spoglio delle schede: Canavese, i risultati Comune per Comune

I dati in Canavese

Redazione ON

REFERENDUM – Chiuse le urne alle 15 di oggi, lunedì 23 marzo 2026. L’affluenza alle 15, nella Città Metropolitana di Torino è stata del 63,81%; in Piemonte del 62,48% e in Italia del 58,71%.
Per questo referendum per la riforma della Giustizia, non era necessario raggiungere il quorum.

Guarda i risultati del Portale Eligendo, Comune per Comune in Canavese.

AGLIE’
ALA DI STURA
ALBIANO D’IVREA
ALPETTE
ANDRATE
AZEGLIO
BAIRO
BALANGERO
BALDISSERO CANAVESE
BALME
BANCHETTE
BARBANIA
BARONE CANAVESE
BOLLENGO
BORGARO TORINESE
BORGIALLO
BORGOFRANCO D’IVREA
BORGOMASINO
BOSCONERO
BRANDIZZO
BROSSO
BUROLO
BUSANO
CAFASSE
CALUSO
CANDIA CANAVESE
CANISCHIO
CANTOIRA
CARAVINO
CAREMA
CASCINETTE D’IVREA
CASELLE TORINESE
CASTAGNETO PO
CASTELLAMONTE
CASTELNUOVO NIGRA
CERES
CERESOLE REALE
CHIAVERANO
CHIESANUOVA
CHIVASSO
CICONIO
CINTANO
CIRIE’
COLLERETTO CASTELNUOVO
COLLERETTO GIACOSA
CORIO
COSSANO CANAVESE
CUCEGLIO
CUORGNE’
FAVRIA
FELETTO
FIANO
FIORANO CANAVESE
FOGLIZZO
FORNO CANAVESE
FRASSINETTO
FRONT
GERMAGNANO
GROSCAVALLO
GROSSO
INGRIA
ISSIGLIO
IVREA
LA CASSA
LANZO TORINESE
LEINI
LESSOLO
LEVONE
LOCANA
LOMBARDORE
LORANZE’
LUSIGLIE’
MAPPANO
MATHI
MAZZE’
MERCENASCO
MONTALENGHE
MONTALTO DORA
MONTANARO
MONTEU DA PO
NOASCA
NOLE
NOMAGLIO
OGLIANICO
ORIO CANAVESE
OZEGNA
PALAZZO CANAVESE
PARELLA
PAVONE CANAVESE
PEROSA CANAVESE
PERTUSIO
PIVERONE
PONT CANAVESE
PRASCORSANO
PRATIGLIONE
QUAGLIUZZO
QUASSOLO
QUINCINETTO
RIBORDONE
RIVARA
RIVAROLO CANAVESE
RIVAROSSA
ROBASSOMERO
ROCCA CANAVESE
ROMANO CANAVESE
RONCO CANAVESE
RONDISSONE
RUEGLIO
SALASSA
SALERANO CANAVESE
SAMONE
SAN BENIGNO CANAVESE
SAN CARLO CANAVESE
SAN COLOMBANO BELMONTE
SAN FRANCESCO AL CAMPO
SAN GIORGIO CANAVESE
SAN GIUSTO CANAVESE
SAN MARTINO CANAVESE
SAN MAURIZIO CANAVESE
SAN PONSO
SAN RAFFAELE CIMENA
SAN SEBASTIANO DA PO
SCARMAGNO
SETTIMO ROTTARO
SETTIMO TORINESE
SETTIMO VITTONE
SPARONE
STRAMBINELLO
STRAMBINO
TAVAGNASCO
TORRE CANAVESE
TRAVERSELLA
VAL DI CHY
VALCHIUSA
VALPERGA
VALPRATO SOANA
VAUDA CANAVESE
VENARIA REALE
VEROLENGO
VESTIGNE’
VIALFRE’
VIDRACCO
VILLANOVA CANAVESE
VISCHE
VISTRORIO
VIU’
VOLPIANO
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