POLITICA – Referendum: l’affluenza in Canavese; le percentuali per comune in Piemonte

POLITICA – Si vota per il referendum sulla riforma della giustizia oggi, domenica 22 marzo (fino alle 23) e domani lunedì 23 marzo 2026 (dalle 7 alle 15).

Alle 12 la percentuale media di affluenza alle urne nella Città Metropolitana di Torino è stata del 12,65%; in Piemonte del 14,44% e in Italia del 14,92%.

In Canavese i Comuni con una maggiore affluenza alle 12 (superiore al 20%), sono stati: Groscavallo (24,68%), seguito da Samone (24,68%); Strambinello (23,53%); Salerano Canavese (22,66%); Vialfrè (22,34%); Burolo (22,09%); Montalto Dora (20,07%) e Quagliuzzo (20,07%).

Quelli con l’affluenza minore (sotto il 10%), sono stati: Ribordone (4,88%); Valprato Soana (7,59%); Ronco Canavese (7,76%); Monastero di Lanzo (8,77%); Lusigliè (8,99%); Ala di Stura (9,02%); Balme (9,41%); Ciconio (9,51%).

Alle 19 i dati di affluenza sono migliorati. I Comuni sopra al 50% sono: Salerano Canavese in testa (51,82%) seguito da Cascinette d’Ivrea (50,65%), Strambinello (50,49%) e Vidracco (50,41%).

Ancora basso Ribordone, unico comune al di sotto del 20% (12,2%).

In Piemonte l’affluenza è arrivata al 41,57% e al 38,90% in Italia.

Resa nota anche l’affluenza alle urne alla chiusura, ossia alle 23. San Martino Canavese ha registrato l’affluenza più alta tra i comuni del Canavese (58,10%), seguito da Samone (57,89%), da Cascinette d’Ivrea (57,55%), Vialfrè (57,36%), Colleretto Giacosa (56,25%), Vidracco (55,59%), Salerano Canavese (55,21%) e Quagliuzzo (55,02%). Tutti sopra il 55%. Ribordone continua ad essere il Comune con la minor affluenza (12,20%), seguito in netto stacco da Ingria (22,22%).

L’affluenza in Piemonte, per questa domenica alle urne è stata del 48,94%. In Italia del 45,96%.



Nelle immagini i dati comune per comune (alle 12, alle 19 e alle 23)