PONT CANAVESE – Inaugurato il Centro per le Famiglie (FOTO E VIDEO)

PONT CANAVESE – Inaugurato nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 marzo 2026, in via Santa Maria 35 a Pont Canavese, il Centro per le Famiglie, nato in un immobile confiscato alle mafie.

Pare così il progetto Ponti Famigliari, che consentirà di avviare un percorso di riutilizzo del bene.

Tutto questo è stato possibile grazie al finanziamento della proposta progettuale presentata dal Comune di Pont Canavese insieme al CISS 38 sul bando della Regione Piemonte dedicato al finanziamento di progetti per il recupero e la fruizione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

“Si tratta di un’iniziativa importante – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Enrica Maria Valle – che restituisce alla cittadinanza ciò che la criminalità aveva tolto. Non soltanto uno spazio, ma un luogo di relazione che speriamo possa essere frequentato da giovani, anziani e da tutti coloro che vogliono mettersi in relazione con gli altri. Ringrazio il Ciss 38 e i tanti volontari che operano, anche in biblioteca nel Presidio di Comunità.”

“Il Centro per le Famiglie – spiega Stefano Rossetti, Ciss 38, avrà degli spazi di accoglienza che potranno essere aperti alla cittadinanza con momenti di ascolto di confronto per i genitori e momenti di gioco per i bambini e poi altri momenti segnalati dai Servizi Sociali e dei momenti aperti per le scuole, per gli studenti e docenti. Come funziona lo scopriremo tra sei mesi, quando avremo costruito anche dei momenti con la cittadinanza di Pont e dei comuni delle valli.”