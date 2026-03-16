BORGOFRANCO D’IVREA – Dimissione di 7 consiglieri: cade il Consiglio Comunale

BORGOFRANCO D’IVREA – Il Comune verso il Commissariamento. Un gruppo di Consiglieri comunali (4 di opposizione e 3 di maggioranza) si sono dimessi, facendo cadere così l’Amministrazione guidata da Fausto Francisca.

A darne notizia è proprio il Sindaco con una nota. “Sono state rassegnate le dimissioni dei 4 consiglieri comunali di opposizione. – Scrive Francisca – Fin qui niente da eccepire; ognuno fa l’opposizione come meglio ritiene seguendo logiche dovute a scelte politiche avverse all’amministrazione.

Ma come un fulmine a ciel sereno si sono aggiunte le dimissioni di 3 componenti di maggioranza (Katia Marafioti Assessore, Simona Frate e Paolo Ganio Consiglieri) che si prenderanno la responsabilità di aver portato un Comune al Commissariamento con la conseguenza di perdita di risorse e totale immobilismo amministrativo.

Ovvio che ci sia stato “un’accordo con l’opposizione”, incomprensibile il ripudio delle scelte, che peraltro erano state condivise, sugli impegni che, sindaco, giunta e consiglieri di maggioranza, hanno assunto con la popolazione di Borgofranco.”

Il primo cittadino ha poi elencato gli interventi che erano in programma e che “subiranno blocchi totali o ritardi:

– Consorzio in Rete: incertezze sui servizi sociali da erogare alla popolazione.

– Fondi regionali incerti che provengono dalla regione al Consorzio in Rete.

– Incertezza partecipazione ai Bandi per portare risorse sul territorio.

– Blocco dei Piani di Recuperi e SUE perché serve approvazione del Consiglio Comunale.

– Completamento incerto monitoraggi PAESC per la transizione energetica e climatica.

– Divulgazione e sensibilizzazione degli obiettivi della CER costituita.

– RME: progetto geologico bloccato per rivedere la perimetrazione franosa di Baio Dora.

– Progetto di ricollocazione su versanti da trasferire.

– Progetto consolidamento versante a monte dei Balmetti euro 100.000.

– Presa in carico di opere Centro Sportivo (campo, spogliatoi).

– Bando Sport all’aria aperta euro 50.000.

– Variante PRGC e PP Balmetti.

– Gestione #Balmetti Art.

– Bando Sport riqualificazione magazzino e quadri elettrici di messa a norma euro 100.000.

– Bando Simbiosi (Ambiente e Clima) Compagnia Fondazione San Paolo euro 327.000.

– Asilo Nido Gioncaretto conclusione lavori impianti euro 30.000.

– Scuola Media Martinetti bandi lavori strutturali antisismica per agibilità (bando Regione Piemonte euro 500.000 – Bando Ministero euro 1.000.000 – bando Regione Piemonte euro 1.400.000). Cassa Depositi e Prestiti per riqualificazione totale scuola euro 1.500.000.

– Progetto GASLESS (scuola media-elementare e palestra) progetto finanziato dalla Commissione Europea per aumentare il tasso di riqualificazione energetica.

– CORPI IDRICI 2026 bando progetto regione Piemonte da euro 100.000.

– SMAT erogatore a Baio Dora.

– Lavori Roggia Lo Riale via Vittorio Emanuele euro 750.000.

– Lavori Rio Bersalone completamento euro 140.000 (realizzati euro 200.000).

– Progetto Rendis Lavori Rio Bersalone euro 730.000.

– Lavori Rio Trompei completamento euro 160.000.

– Lavori Rio Ivozio completamento euro 35.000.

– Progetto Rendis Lavori Rio Ivozio euro 600.000.

– Lavori Briglia San Germano euro 115.000.

– Progetto Rendis su Rio San Germano euro 1.375.000.

– Progetto Rendis su Rio San Germano a confine con Nomaglio euro 680.000.

– Lavori Briglia su Rio Lo Riale euro 65.000.

– Rigenerazione Ricetto Piazza Santa Marta (euro 146.000 GAL) via Marini e piazza Ruffini (euro 50.000 GAL).

– Riqualificazione area camper esistente ai Balmetti euro 115.000 (importo Ministero 92.000 – importo BIM 23.000).

– Rigenerazione impianto di illuminazione pubblica euro 2.500.000.

– Rigenerazione Alveo Rio dei Mulini euro 1.500.000.

– Progetto Rendis Rio dei Mulini euro 340.000.

– Progetto Rendis Rio dei Mulini euro 560.000.

– Dissesto Versante a monte di Baio Dora (finanziamento legge Regionale 38/78).

– Riqualificazione Stazione Ferroviaria (lavori appaltati da completare con finanziamento della piazza su via Mazzini).

– Nuovi loculi e sistemazione cimitero Montebuono.

– Sovrappasso ferrovia (incontri con ANAS e ferrovie ).

– Casello di Baio Dora (incontri con il gestore e la Regione)”.



E conclude: “L’elenco delle opere su-descritte (per un valore superiore ad euro 14 milioni) subiranno in alcuni casi ritardi e/o blocchi dell’iter procedurale, di certo ci sarà un consistente arresto alla partecipazione bandi con la conseguente perdita di finanziamenti Europei e Regionali per il territorio comunale.

Si apre quindi una crisi che sarà gestita per oltre un anno da un Commissario di Governo, funzionario prefettizio che, le numerose esperienze dimostrano, si occuperà quasi esclusivamente di ordinaria amministrazione. Personalmente non posso nascondere l’amarezza per questi complottisti che hanno tramato con l’opposizione per puro risentimento personale o peggio per ambizioni personali frustrate. Non nego la mia responsabilità per avere assegnato un posto nella mia lista a soggetti inaffidabili. Il tempo sarà un giudice inappellabile. “Ci rivedremo a Filippi” di questo possono stare certi; e questa volta non è il presagio del fantasma di Cesare bensì la mia personale garanzia.”