VALPERGA – Successo senza precedenti per “Masche. Le streghe di Levone” (VIDEO)

VALPERGA – Un successo senza precedenti. “Masche. Le streghe di Levone”, docufilm prodotto da Andry Verga (Masterblack), che dopo l’anteprima al Cinema Splendor Boaro di Ivrea è approdato da venerdì 13 marzo 2026 al Cinema Ambra di Valperga, è il 46esimo più visto della settimana d’Italia. Sold out infatti nella serata di venerdì, e tantissima gente anche durante le proiezioni di ieri e oggi (ancora in programma questa sera alle 21.30 e domani lunedì 16 marzo alle 21.30 con prezzo ridotto).

“Un lavoro nato tra amici, appassionati, professionisti e semplici amatori, uniti dal desiderio di raccontare e custodire le storie dei nostri paesi.” Dichiara Verga.



Il film mostra come carestia, mortalità infantile e morìa di bestiame abbiano alimentato paura e superstizione, spingendo la comunità a cercare colpevoli tra le figure più fragili e indipendenti del paese: una guaritrice ribelle, una levatrice poco amata, una giovane donna bersaglio d’invidie e una figura mentalmente instabile. Sottoposte a torture e confessioni forzate, Francesca e Antonia finirono sul rogo, mentre Margarota riuscì a fuggire e Bonaveria restò sospesa tra questa follia e il giudizio della storia. La forza di queste vicende risiede nei 55 capi d’accusa ancora oggi custoditi nell’Archivio di Stato di Torino. Il documentario analizza il ruolo dell’Inquisizione e il meccanismo sociale che trasforma la paura in persecuzione, mostrando come l’autorità costruisca una verità utile al controllo della comunità. Parallelamente, il film mette in relazione quelle dinamiche con le forme moderne di misoginia, violenza e discriminazione. Grazie all’intervento di esperti vengono approfonditi aspetti antropologici, storici e culturali legati alla Santa Inquisizione e alla stregoneria.



Il progetto è sostenuto dal Comune di Levone, che negli ultimi anni ha valorizzato questa memoria istituendo la “Giornata delle Masche”, registrando il marchio e aderendo alla rete internazionale delle “Città delle Streghe”.

L’opera è stata realizzata con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto “Sui passi delle Streghe di Levone” del bando “Territori in luce” e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

Raccontare il territorio, la storia, la cultura è da sempre obiettivo di Andry Verga. Un modo per far conoscere le tradizioni e gli accadimenti anche a chi non è canavesano e, soprattutto, per non dimenticare.