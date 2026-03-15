RIVAROLO CANAVESE – Battezzate dal Veteran Car Club Torino 28 auto d’epoca

RIVAROLO CANAVESE – Territorio più che mai ricco di cultura, anche collezionistica, il Canavese ha fatto da sfondo al “battesimo del fuoco” di un nuovo gruppo di auto storiche candidate a ricevere l’ambita Targa Oro ASI. Il Veteran Car Club Torino, associazione di collezionisti tra le più antiche d’Italia che quest’anno celebra i 65 anni dalla fondazione, ha infatti scelto un’officina di Rivarolo Canavese come teatro della Seduta di Omologazione 2026, l’incontro in cui una giuria esperta valuta ed esamina i requisiti delle auto in lizza per entrare nel novero delle auto da collezione meglio conservate, riconoscimento che l’ASI attraverso i club affiliati come, appunto, il Veteran Car Club Torino

Del gruppo facevano parte be 28 auto, alcune delle quali appartenenti a proprietari residenti nel Canavese, tra le quali sono annoverati alcuni esemplari decisamente pregiati: in lizza c’erano, infatti una Bugatti Tipo 35, una Ferrari Superamerica, una Porsche 356 Speedster, una Lancia Aurelia B20, una Mercedes 220 SE “Heckflosse”, una Fiat 1100 TV Trasformabile e diverse auto meno rare ma abbastanza ben conservate da ambire alla certificazione.

Fondato nel 1961 e oggi guidato da Massimo Lazzaro, il Veteran Car Club Torino vanta oltre 1.000 iscritti ed è da poco stato premiato per la decima volt anella sua storia con la Manovella d’Oro, premio assegnato dall’ASI per l’organizzazione delle manifestazioni meglio riuscite, nello specifico per il concorso d’eleganza “Vecchio Piemonte” svoltosi lo scorso settembre a Torino con cerimonia finale nell’affascinante cornice di Villa Sassi, ai piedi della Collina torinese.