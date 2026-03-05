TRASPORTI – In II Commissione l’analisi del servizio ferroviario regionale

TRASPORTI – Una seduta densa di contenuti quella che si è tenuta ieri, mercoledì 4 marzo 2026, presso Palazzo Lascaris. La Seconda Commissione Trasporti del Consiglio Regionale del Piemonte, presieduta da Mauro Fava, ha tenuto un’audizione con i referenti regionali di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e Trenitalia, dedicata all’analisi delle criticità che interessano il servizio ferroviario regionale.



Nel corso dell’incontro i Commissari hanno posto ai vertici aziendali numerose domande raccolte nei territori, con l’obiettivo di chiarire le cause dei disservizi segnalati dai pendolari e valutare le prospettive di miglioramento del servizio.



A rispondere sono stati i rappresentanti territoriali di Trenitalia, Giuseppe Falbo e Laura Anselmi, e quelli di RFI, Michele Rabino, Davide Famà, Antonella Parodi e Davide Cavone.



Tra i principali temi affrontati nel confronto:

Affidabilità dell’infrastruttura: i tecnici di RFI, interpellati sulla frequenza dei guasti ai nodi di scambio, hanno illustrato i nuovi protocolli di manutenzione predittiva attualmente in fase di implementazione per ridurre i disservizi.

Gestione dell’informazione agli utenti: Trenitalia ha annunciato il potenziamento dei sistemi di notifica digitale e della presenza di personale di assistenza nelle principali stazioni di snodo, per migliorare la comunicazione durante le emergenze e i ritardi.

Rispetto dei tempi del PNRR: i referenti delle aziende hanno confermato il rispetto del cronoprogramma dei cantieri previsti, pur riconoscendo che i lavori in corso possono incidere temporaneamente sulla regolarità delle corse.



Al termine della seduta il Presidente della Commissione Trasporti, Mauro Fava (Forza Italia), ha sottolineato l’importanza di rafforzare il dialogo tra le aziende ferroviarie e l’istituzione regionale.



“È fondamentale – ha dichiarato Fava – che la Commissione venga costantemente informata sugli interventi infrastrutturali più rilevanti e sulle eventuali sospensioni o cancellazioni di treni che interessano il territorio piemontese”.



“I commissari rappresentano le sentinelle del territorio e hanno il compito di raccogliere le segnalazioni dei cittadini e dei pendolari e non saranno mai subalterni alla Giunta: la forza di un buon Consiglio regionale è avere consiglieri attivi e propositivi nelle Commissioni consiliari. Per questo è importante che Trenitalia e RFI comunichino tempestivamente alla Commissione le situazioni più critiche, così da consentirci di fare da interfaccia con i territori e contribuire a individuare soluzioni rapide ai disagi”.



L’audizione si inserisce nel percorso di monitoraggio avviato dalla Commissione Trasporti per seguire da vicino l’andamento del servizio ferroviario regionale e garantire maggiore attenzione alle esigenze degli utenti piemontesi.

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