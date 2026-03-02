OZEGNA – Approvata in Consiglio la mozione di Coldiretti

OZEGNA – Nella seduta del Consiglio Comunale di sabato 28 febbraio 2026, l’Amministrazione Comunale di Ozegna, guidata dal Sindaco Federico Pozzo, ha votato favorevolmente la mozione presentata da Coldiretti relativa all’eliminazione del codice doganale che consente di attribuire l’origine di un prodotto in base all’ultimo trattamento sostanziale effettuato.



La proposta punta a superare un meccanismo che oggi può generare scarsa trasparenza sull’effettiva provenienza dei prodotti agroalimentari, con ricadute sia sulla tutela dei consumatori sia sulla corretta valorizzazione del vero Made in Italy.



“Abbiamo scelto di sostenere convintamente questa mozione – dichiara il Sindaco Federico Pozzo – perché riteniamo fondamentale garantire maggiore chiarezza sull’origine dei prodotti, tutelare la salute dei cittadini e difendere il lavoro dei nostri agricoltori. L’agricoltura è un pilastro della nostra identità e della nostra economia. Salvaguardare il Made in Italy significa proteggere qualità, sicurezza alimentare e benessere per tutti”.



Il Consigliere regionale Sergio Bartoli, nonché Consigliere comunale del Comune di Ozegna, ha votato favorevolmente la mozione, condividendone pienamente contenuti e finalità. In qualità di rappresentante in Regione, si è inoltre impegnato a portare la proposta ai tavoli di lavoro regionali affinché possa essere sostenuta, valorizzata e promossa anche a livello piemontese.



Il Comune di Ozegna si pone così tra i primi in Piemonte ad aver approvato formalmente questa mozione, ribadendo la propria attenzione verso un settore strategico per il territorio.



Con questo voto, l’Amministrazione Comunale conferma il proprio impegno a fianco del mondo agricolo, a sostegno della trasparenza, della qualità delle produzioni e della difesa delle eccellenze locali.

------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ © Riproduzione riservata - vietato l'utilizzo di testi, video e foto se non espressamente autorizzato dall'Editore.

Per restare sempre aggiornato con le notizie di ObiettivoNews, iscriviti ai nostri canali gratuiti:

la newsletter di WhatsApp per le notizie di Cronaca (per iscriverti invia un WhatsApp con scritto NEWS ON al 342.8644960);

il nostro canale Telegram (ObiettivoNews);

il nostro canale WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Va9vIQO30LKS6x1jWN14 con le notizie selezionate dalla nostra redazione.

Aggiungi ObiettivoNews.it alle tue fonti preferite su Google