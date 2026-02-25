VOLPIANO – Bagarre in Consiglio: mozione di sfiducia nei confronti dell’Assessore Ferrero

VOLPIANO – Nei giorni seguenti al consiglio comunale di Volpiano, che si è tenuto lunedì 23 febbraio 2026, il mondo politico locale è in grande fermento. Sugli scranni del parlamentino volpianese è stata discussa una mozione di sfiducia nei confronti dell’Assessore Luca Ferrero con deleghe all’Agricoltura, Rapporti con i Consorzi Irrigui, Sistemi idrogeologici ed Ecologia. Ma per capire meglio ciò che è accaduto bisogna fare un passo indietro alla seduta di Giunta del 19 gennaio 2026 dove la Giunta Comunale aveva deliberato di istituire i nuovi distretti irrigui denominati Fontanile Cesali e Fontanile Gavo, ubicati nel Comune di Volpiano e posti in capo al medesimo Comune, costituendone parte integrante e sostanziale. Di richiedere l’ampliamento del catastino irriguo mediante l’inserimento dei Comprensori irrigui sottesi all’utilizzazione delle acque del Fontanile Cesali e Fontanile Gavo e l’uso delle loro acque fluenti ai fini irrigui alla Città metropolitana di Torino – Regione Piemonte, mediante acquisizione di Concessione in Sanatoria.



Fino a qui tutto potrebbe essere normale, ma le opposizioni unite hanno evidenziato un conflitto di interesse in quanto l’Assessore Luca Ferrero è anche un imprenditore agricolo e quindi avrebbe dovuto astenersi dal votare quella presa d’atto che vede proprio l’assessore volpianese proprietario di appezzamenti di terreno in quella zona.

“È noto che l’Assessore Ferrero – ha dichiarato Antonietta Maggisano a margine del Consiglio – operi anche come imprenditore agricolo nel territorio di Volpiano. Tale elemento, valutato congiuntamente al contenuto della deliberazione, configura un evidente profilo di conflitto di interessi almeno potenziale. La ridefinizione dei comprensori irrigui determina infatti quali superfici agricole possano beneficiare delle nuove dotazioni idriche e in quale misura, incidendo direttamente sulla produttività e sul valore economico dei terreni”. In aula la bagarre si è accesa e proprio al termine dell’esposizione del Consigliere Antonietta Maggisano.



“Vorrei fare delle dovute precisazioni. – Ha replicato l’Assessore Luca Ferrero – La richiesta di uso delle acque del fontanile Cesali e successivamente del fontanile Gavo è esclusivamente per uso irriguo. L’uso irriguo comporta che le acque derivate servano solo per irrigare terreni coltivabili, per la produzione agroalimentare e pertanto fini produttivi, non generici ma specifici. Le acque irrigue non possono pertanto essere utilizzate per qualunque altro uso, pena la decadenza automatica della concessione regionale. Il catastino irriguo deve comprendere solo superfici agricole effettivamente coltivate, superfici irrigate e coltivabili, superfici irrigabili, destinate a prato stabile o prato foraggero. Il catastino irriguo può comprendere al suo interno superfici agricole, non ancora servite da canalizzazioni irrigue esistenti”.

L’assessore Luca Ferrero ha fatto un intervento puramente tecnico senza però rispondere al quesito che i gruppi consigliari hanno posto in essere ovvero se nella firma di quel documento ci fosse conflitto di interesse essendo lui proprietario di un’azienda agricola che utilizza quei rii per l’irrigazione.



Netta e chiara la posizione di Maggisano che afferma: “L’Assessore all’agricoltura e ai canali irrigui non ha detto una parola sul suo conflitto di interessi indiretto e diretto, nulla sulla sua posizione in ordine alla causa pendente presso il Tribunale di Ivrea avente ad oggetto l’interruzione o no di un tratto del canale Cesali. Nulla sulle segnalazioni amministrative. Nulla sulle segnalazioni penali. Il Sindaco ha risposto che se sbagliano correggeranno in futuro, tanto chi paga sempre per riparare agli errori degli amministratori è il cittadino volpianese. Tutta l’amministrazione ha preferito “salvare” un interesse privato del singolo assessore rispetto all’interesse pubblico….volpianesi questa è la natura dell’attuale Giunta. Ma non finisce qui.

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