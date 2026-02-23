IVREA – Schianto all’incrocio tra via Casale e viale Friuli: due feriti non gravi

IVREA – Incidente questa mattina, lunedì 23 febbraio 2026, in via Casale all’incrocio con viale Friuli a Ivrea. A scontrarsi una Dacia Sandero e una Volkswagen Passat. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ivrea, la Polizia Municipale e due ambulanze della Croce Blu.



Il bilancio è di due uomini feriti, uno per ciascuna auto. Dopo le prime cure, sono stati portati entrambi all’ospedale di Ivrea. Non sono in pericolo di vita. Il sinistro è al vaglio della Polizia Locale.

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