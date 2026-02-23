CIRIÈ – Dibattito “Il Territorio al Centro: Identità, Risorse, Futuro”, il 28 febbraio

CIRIÈ – Autonomia, legge sulla montagna e referendum sulla giustizia al centro del dibattito di sabato 28 febbraio 2026, alle ore 10, presso la Sala Comunale di corso Nazioni Unite 32 a Ciriè, dove si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Il Territorio al Centro: Identità, Risorse, Futuro”, organizzato dalla Sezione Ciriè e Valli di Lanzo della Lega del Piemonte.

Ad aprire gli interventi saranno i saluti istituzionali dell’Onorevole Alessandro Giglio Vigna, deputato Canavesano della Lega, che commenta e descrive l’evento con queste parole: “Sarà un momento di confronto e approfondimento su tre temi centrali per il futuro delle comunità locali: l’autonomia e il ruolo degli enti territoriali, la nuova legge sulla montagna e il referendum sulla giustizia. L’Assessore regionale Enrico Bussalino interverrà sul tema ‘L’autonomia a favore degli enti locali, prospettive e scenari futuri per il territorio’, con un’analisi dell’impatto della riforma statale sulle amministrazioni comunali e sulle opportunità di sviluppo per il Piemonte. Bussalino illustrerà le prospettive dell’autonomia a favore dei territori, sottolineando come la riforma rappresenti una sfida ma anche un’opportunità concreta per rafforzare il ruolo dei Comuni e valorizzare le specificità del Piemonte. L’obiettivo dichiarato è chiaro: avvicinare le decisioni ai cittadini e superare una gestione centralistica spesso distante dalle esigenze reali. L’Onorevole Alessandro Panza approfondirà invece i contenuti della nuova legge sulla montagna, con particolare attenzione alle ricadute per le Valli di Lanzo e il Canavese: sostegno ai servizi, infrastrutture, valorizzazione delle risorse locali e contrasto allo spopolamento con la tutela delle identità locali; la montagna quindi non come area marginale, ma risorsa strategica per lo sviluppo e la coesione. Infine con l’Avvocato Mauro Anetrini verteremo sul tema ‘Verso il referendum: le ragioni del Sì e l’importanza del voto’, illustrando le motivazioni a sostegno della riforma”.

Proprio a riguardo del Referendum che porterà gli elettori alle urne i prossimi 22 e 23 marzo, recentemente nel dibattito pubblico non sono mancate prese di posizione critiche, anche sul piano costituzionale, in particolare con riferimento all’articolo 3 della Costituzione e al principio di uguaglianza: i sostenitori del Sì evidenziano come la distinzione nei sistemi di elezione dei componenti laici e togati degli organi di autogoverno della magistratura risponda a una differente natura e funzione dei ruoli, richiamando il principio di ragionevolezza quale criterio guida dell’ordinamento; dal fronte favorevole alla riforma si sottolinea l’importanza di un dibattito trasparente, nel quale ogni soggetto intervenga come parte del libero confronto delle idee.

L’evento sarà moderato da Andrea Cane, Responsabile Enti Locali Lega Piemonte. L’incontro sarà con ingresso libero aperto alla cittadinanza. L’iniziativa si propone come un momento di mobilitazione e partecipazione, con l’obiettivo di riportare il territorio al centro delle scelte politiche e istituzionali.