OZEGNA – Molto partecipata la conferenza “Dalla Terra allo Spazio”

OZEGNA – Ieri sera, venerdì 20 febbraio 2026, al Palazzetto dello Sport di Ozegna si è tenuta una partecipata conferenza dal titolo “Dalla Terra allo Spazio”.



Un momento di confronto concreto su innovazione, spazio, agricoltura e intelligenza artificiale, che ha messo in luce quanto tecnologia e sostenibilità possano procedere insieme, con una certezza chiara: al centro restano sempre le competenze e la responsabilità dell’uomo.

“Un sentito grazie ai professori Marco Piras e Danilo Demarchi del Politecnico di Torino, per aver argomentato in modo chiaro un tema così complesso e all’Ingegner Tommaso Giunti per la conduzione attenta e professionale della serata. – Dichiara il Sindaco Federico Pozzo –

Grazie al Vicesindaco del Comune di Valperga Graziano Cortese, a Sergio Bartoli Consigliere della Regione Piemonte, a Bruno Mecca Cici Presidente di Coldiretti Torino, a Gustavo Gamerro del Lions Club Alto Canavese e a Sara Alice del Lions Club Rivarolo Occidentale per l’importante collaborazione nell’organizzazione della serata.”



“Un ringraziamento speciale a tutte le associazioni e ai tanti cittadini di Ozegna e dei comuni limitrofi che hanno partecipato numerosi – conclude Pozzo – la vostra presenza è il segno di una comunità viva, attenta e pronta a costruire il futuro insieme”.

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