BOSCONERO – Riaperta la scuola primaria, dopo i lavori di adeguamento (FOTO E VIDEO)

BOSCONERO – Riaperta questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, con l’inaugurazione “post adeguamento”, la Scuola Primaria “P.F.Vayra” di Bosconero. L’edificio è stato oggetto di intervento di adeguamento sismico e riqualificazione energetica; sostituiti i serramenti e anche la caldaia. L’importo totale dei lavori è stato di 1.302.103 euro, finanziati per 762.103 euro da contributo regionale e per 540mila euro da un mutuo acceso dall’Amministrazione Comunale.

Presenti all’inaugurazione, oltre all’Amministrazione, docenti, impiegati comunali e cittadini, l’Assessore al Bilancio Andrea Tronzano e i Consiglieri Regionali Mauro Fava e Paola Antonetto. Emozionata e soddisfatta il Sindaco Paola Forneris per “il raggiungimento di un grande risultato collettivo, una vittoria di squadra.”

L’iter è stato iniziato dall’Amministrazione guidata da Paola Forneris nell’agosto 2018, partendo subito con il dotare, in meno di un mese, tutto il piano con le aule è stato dotato di controssoffitattura antisfondellamento. Il secondo passo è stato un intervento di rinforzo strutturale al piano interrato, dove è situato il locale mensa. Nel frattempo è iniziata la ricerca di fondi per l’adeguamento sismico e l’efficentamento energetico. Ad ottobre 2024 finalmente si è arrivati all’affidamento dei lavori, e in circa un anno sono terminati, e nel frattempo i bambini sono stati mandati nella scuola allestita presso l’Oratorio.

“Io credo che Paola Forneris – ha dichiarato l’Assessore Regionale Tronzano – abbia sentito veramente questo impegno come uno sforzo da donare a tutte le famiglie e a tutti i ragazzi della tua comunità e quindi questo le rende onore. Credo nei contributi ai comuni, però sono dovuti quando ci sono dei progetti validi e quando si sanno spendere bene i soldi pubblici. Ed è stato fatto.”

“Questi sono buoni risultati – ha aggiunto il Consigliere Regionale Fava – che rispondono non solo alla comunità Bosconerese, ma sono da esempio per tutte le comunità e per tutte le amministrazioni che abbiamo in Piemonte.”

“Un risultato di tale evidenza – ha commentato Paola Antonetto, Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Istruzione – non può che rendere la regione Piemonte orgogliosa del comune di Bosconero, orgogliosa di questa amministrazione del suo Sindaco. Un risultato per dare un futuro ai bambini di Bosconero e questo è il merito più grande che un’amministrazione può avere cioè lavorare per dare un futuro ai bambini di Bosconero, perché i bambini sono il nostro futuro e noi abbiamo il dovere di preservarlo e garantirlo in ogni modo partendo dall’istruzione.”

Il Dirigente scolastico, Natale Necchi, ha ringraziato tutti gli insegnanti che “con vero spirito di servizio hanno dato una mano per quello che potevano fare.”

Dopo i discorsi ufficiali, il taglio del nastro e la visita alla scuola, tutti gli intervenuti si sono recati in sala mensa per il rinfresco accompagnato dall’esibizione musicale delle giovani Spritz Girl.