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CronacaRivarolo Canavese

RIVAROLO – Ruba 3 cellulari da un negozio; raggiunto dal titolare lo aggredisce con spray urticante: arrestato

È un 28enne residente nel Comasco, in Lombardia

Redazione ON

RIVAROLO CANAVESE – È stata la celere richiesta d’aiuto da parte del commerciante e il successivo pronto intervento dei Carabinieri della locale Stazione che hanno portato, le scorse settimane, ad arrestare in flagranza di reato per rapina aggravata e lesioni personali un uomo di 28 anni residente nel comasco, in Lombardia.

In orario di chiusura, intorno alle 19.30, il ventottenne era entrato in un negozio di vendita e riparazioni di smartphone con il chiaro intento di appropriarsi di alcuni device. Inizialmente aveva inscenato una compravendita, facendosi mettere sul bancone tre cellulari e poi, in un momento di distrazione del titolare del negozio, li ha presi ed è fuggito.

Il commerciante, dopo averlo rincorso per alcuni metri e raggiunto, è stato però colpito al volto con lo spray al peperoncino. Fortunatamente i Carabinieri, transitati su corso Indipendenza e notata la colluttazione, sono immediatamente intervenuti riuscendo a bloccare l’uomo e ad arrestarlo.

L’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare del carcere. Procede la Procura di Ivrea .

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