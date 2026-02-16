CASTELLAMONTE – Wilma Revello è Re Pignatun 2026 (FOTO E VIDEO)

CASTELLAMONTE – Wilma Revello, Presidente della Pro Loco è il Re Pignatun dell’Antico Carnevale di Castellamonte. La scelta è caduta su di lei per tutto l’impegno profuso per 44 anni nella Pro Loco e per la città. Commossa quando Re Pignatun è stato scoperto agli occhi del pubblico. Wilma Revello ha 80 anni, ma un’energia e una voglia di fare che è sicuramente superiore a molte persone più giovani.

La presentazione si è tenuta nella mattinata di ieri, domenica 15 febbraio 2026, in piazza Vittorio Veneto. Dopo il ritrovo in piazza Martiri della Libertà con l’uscita dal balcone dei Tre Re della Bela Pignatera (Erika Scutti) e del Primo Console (Luca Persico), damigelle, alfieri e clavario, accompagnati dal Cerimoniere Onofrio Amore, e il rinfresco per tutti, il corteo è partito alla volta di piazza Vittorio Veneto.

Durante la cerimonia, il Sindaco Pasquale Mazza ha consegnato la chiave, simbolo della città, alla Bela Pignatera. Momento commovente quando è stato ricordato Nicola Mileti.

Alla fine ha fatto il suo ingresso il carro con il Re Pignatun. Applausi ed entusiasmo per la scoperta dell’identità del personaggio 2026. A realizzarlo, con l’aiuto e il coordinamento di Onofrio Amore, sono state due giovani studentesse del Liceo Artistico Faccio: Chiara Simoncelli e Ingrid Raccuglia.

Quasi in chiusura, come da tradizione, la presenza degli Arduini che hanno proclamato il Re Pintun di quest’edizione. Un’iniziativa gogliardica che quest’anno ha premiato Maurizio Ruggiero, padre di Marina, Bela Pignatera 2025.

L’Antico Carnevale di Castellamonte proseguirà mercoledì 18 febbraio, sfilata notturna dei gruppi storici e dei carri allegorici: partenza alle 20.30 da piazza del Mercato; alle 22.30 abbruciamento del Re Pignatun con saluto della Quaresima.

L’Antico Carnevale di Castellamonte si concluderà sabato 21 febbraio, alle 20.30, con la cena di chiusura del Carnevale Storico in onore di Bela Pignatera, Primo Console e Re Pignatun in maschera presso il Padiglione in piazza della Repubblica con musica Latino americano e l’orchestra Loris Gallo.

