BOSCONERO – Carnevale: Sahara Di Salvo è la Chinota 2026 (FOTO)

BOSCONERO – Il Carnevale di Bosconero si veste di emozione, tradizione e orgoglio con la nomina di Sahara Di Salvo a “Chinota” 2026, figura simbolo della storica manifestazione che ogni anno unisce la comunità nel segno del folklore e della convivialità. Trentaquattro anni, originaria della Sicilia, Sahara Di Salvo vive a Bosconero Canavese da quasi dieci anni, paese che l’ha accolta e fatta sentire fin da subito a casa. Sposata da otto anni con Sandro Allochis, Presidente dell’Associazione Coltivatori Diretti locale, è mamma di Nicole 7 anni e Gabriel di 4 anni. Insieme al marito svolge con passione l’attività di coltivatrice, lavoro che rappresenta con dedizione, impegno e profondo legame con il territorio.



Ad accompagnare la Chinota sono state le damigelle Lucia Celeste e Lucia Leonilda Tarro; le damigelline Lucia Lucilla Tarro e Nicole Allochis; il paggio Filippo Silva, il paggetto Gabriel Allochis; gli alabardieri: Carlo Silva e Lorenzo Baudino e i trombettieri Nicoló Duretto e Francesco Masciantonio

La sua nomina a “Chinota”, Regina di Plareuj, non è solo un riconoscimento personale, ma il simbolo di un’eredità collettiva che affonda le radici nella storia del paese. Un ruolo che Sahara interpreta con entusiasmo e senso di responsabilità. “Ho sempre adorato il Carnevale con la sua allegria e i suoi colori, per questo sono onorata di poter portare avanti la tradizione con impegno e allegria”, afferma la nuova Regina Chinota. E aggiunge un messaggio semplice ma potente: “La maschera più bella che possiate indossare è la vostra felicità”. Con emozione sottolinea inoltre: “Ogni sorriso, ogni applauso e ogni momento di condivisione stanno rendendo il Carnevale 2026 un evento che ricorderemo per sempre. Mi auguro che i momenti di questo Carnevale risplendano nelle vostre memorie come storie di una favola incantata e che anche quest’anno sia possibile aggiungere un gioioso capitolo alla nostra magica storia della ‘Chinota’”. Il Carnevale di Bosconero si conferma così un appuntamento centrale per la comunità, un momento di aggregazione e celebrazione delle tradizioni del territorio canavese.

Con la “Regina Chinota 2026”, il legame con la storia e l’identità locale si rinnova, proseguendo una narrazione fatta di passione, partecipazione e condivisione. Bosconero si prepara dunque a vivere un’edizione frizzante, nel segno della continuità e della gioia, guidata dal sorriso e dall’entusiasmo di Sahara Di Salvo. Il “Carnevale Bosconerese 2026” si concluderà venerdì 20 febbraio con la premiazione delle Maschere. A partire dalle 20 sarà possibile partecipare a un aperi-cena, seguito da una serata danzante e, allo scoccare della mezzanotte, da una ricca spaghettata offerta dalla Chinota e dal Gran Cerimoniere. Tutti gli eventi sono organizzati dalla Pro Loco di Bosconero.

