CASTELLAMONTE – Carnevale: investitura della Bela Pignatera e Primo Console 2026 (VIDEO INTEGRALE)

CASTELLAMONTE – Tanta gente nella serata di ieri, sabato 7 febbraio 2026, ad accogliere festosa la Bela Pignatera (Erika Scutti) e il Primo Console (Luca Persico) 2026. L’Antico Carnevale di Castellamonte è così entrato nel vivo.

Dopo la presentazione dettagliata dei Rioni, dei gruppi ospiti (ben 12), del Supremo Ordine e dei personaggi della scorsa edizione, impersonati da Marina Ruggiero e Cristian Dima, al rullo dei tamburi Erika e Luca, accompagnati dalla piccola Teresa, si sono affacciati al balcone.

Scesi dalla scalinata di Palazzo Botton, la serata è proseguita con la simbolica investitura e il passaggio della Bela Pignatera e del Primo Console al Supremo Ordine delle Bele Pignatere e Primo Console.

Una bella serata continuata come festa al Padiglione situato in piazza della Libertà.

Il Carnevale non termina qui. Oggi infatti, domenica 8 febbraio 2026, dalle 15, nel padiglione si terrà il Carnevale dei bambini con animazione e intrattenimento a cura dell’Officina del Sorriso. A seguire il rinfresco.

In serata, alle 21, nel padiglione, serata spettacolo “La cricca delle Drag-Queen”, con Daniela Tellmewhy e Lady Plastik e il loro corpo di ballo: serata di cabaret, musica dal vivo, lipsync, giochi e balli nel padiglione.

Lunedì 9 febbraio, alle 20, alla Rotonda Antonelliana un’altra novità: la Cena Medioevale dei Rioni Castrum Montis, con falò e musica.

Si prosegue martedì 10 febbraio nel Padiglione con la serata musicale: concerto di Figli d’un Liga, Tenet, Musik, Southern Key e Dottor Zero.

Serata dedicata al teatro, mercoledì 11 febbraio, con la Commedia brillante “Tre figlie e un Picasso” a cura della Compagnia Teatrale “I Fuorilege” di Ciconio, presso il Teatro Parrocchiale.

Venerdì 13 febbraio, dalle 21, al padiglione, Discoteca dei Coscritti 2008.

Sabato 14 febbraio, alle 20.30, Cena del Carnevale presso il Padiglione con musica anni 70/80/90, disco latino con Fra Dj Colo. Invito speciale per i coscritti degli anni 1956-66-76-86-96. (Prenotazione obbligatoria entro martedì 10 febbraio 2026 chiamando Wilma 347.3236807, Onofrio 347.6807739 e Tony 347.5755286).

Domenica 15 febbraio altra giornata trepidante con la presentazione di Re Pignatun: alle 9 rinfresco Bela Pignatera e Console presso piazza Martiri della Libertà; alle 10 sfilata e presentazione Re Pignatun in piazza Vittorio Veneto; alle 12 benedizione e distribuzione dei fagioli grassi alla Rotonda Antonelliana; alle 12.30 sfilata verso il Padiglione per il Pranzo del Re Pignatun 2026; alle 18 Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale Santi Pietro e Paolo. Lunedì 16 febbraio, serata di divertimento con la Bela Pignatera e il Primo Console al Padiglione.

Mercoledì 18 febbraio, sfilata notturna dei gruppi storici e dei carri allegorici: partenza alle 20.30 da piazza del Mercato; alle 22.30 abbruciamento del Re Pignatun con saluto della Quaresima.

L’Antico Carnevale di Castellamonte si concluderà sabato 21 febbraio, alle 20.30, con la cena di chiusura del Carnevale Storico in onore di Bela Pignatera, Primo Console e Re Pignatun in maschera presso il Padiglione in piazza della Repubblica con musica Latino americano e l’orchestra Loris Gallo.