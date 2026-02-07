CIRIÈ – Giovanni Richiardi è il nuovo Direttore di Ostetricia e Ginecologia

CIRIÈ – Il dottor Giovanni Richiardi è il nuovo Direttore della struttura complessa Ostetricia e Ginecologia Ciriè.

Richiardi ha preso servizio in questi giorni. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino e la specializzazione in Ginecologia e Ostetricia nello stesso Ateneo, ha iniziato la carriera professionale nel 1998 presso l’Ospedale Sant’Anna (Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino).



In questo contesto d’eccellenza, il dottor Richiardi ha consolidato una profonda competenza nel settore ostetrico e nella diagnosi e nel trattamento delle patologie ginecologiche oncologiche, ricoprendo negli ultimi anni, fino alla recente nomina, il ruolo di Responsabile del reparto ospedaliero di Oncologia Ginecologica.

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