CANAVESE – “Il Canavese dice Sì”: nasce il nuovo Comitato referendario

CANAVESE – “Con grande soddisfazione e forte entusiasmo annuncio la costituzione del Comitato referendario “Il Canavese dice sì”, a sostegno del referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. Un’iniziativa che parte dal territorio e che vede già un’adesione ampia e qualificata, segno di un interesse concreto e diffuso verso una riforma fondamentale per il futuro della giustizia nel nostro Paese”. Ad annunciarlo è Mauro Fava, consigliere regionale di Forza Italia in Piemonte.



“Il Comitato nasce con oltre una ventina di fondatori, tra professionisti, amministratori e cittadini impegnati, a dimostrazione di come il tema della separazione delle carriere non sia una battaglia di parte, ma una richiesta di civiltà giuridica che attraversa la società. Alla guida del Comitato è stato nominato presidente l’avvocato Mauro Pianasso, con Maria Patrizia Ciocchetti nel ruolo di vicepresidente e Laura Rubeo come tesoriere. Portavoce del Comitato sarà l’avvocato Giuseppe Damini, figura di grande competenza ed esperienza, che saprà rappresentare al meglio le ragioni del Sì”.



“Con grande onore, ho accolto la nomina a Presidente del Comitato spontaneo “Il Canavese dice sì”, – ha spiegato il presidente del Comitato Mauro Pianasso – condividendo appieno con i soci promotori le argomentazioni che sorreggono i quesiti refendari e la speranza di vederli approvati, auspicando nel contempo di rendere un servizio alla comunità Canavesana al fine di rendere più intellegibili le motivazioni che sorreggono l’impianto riformatorio e la necessità sociale della loro futura applicabilità.”



Il neo Portavoce del Comitato Damini aggiunge: “Sono avvocato dal 2016 e mi occupo, sin dalla pratica, di giustizia penale. Membro della Camera Penale di Torino, già nel 2017 raccoglievo firme nei banchetti organizzati per promuovere una legge costituzione promossa dall’Unione Camere Penali sul tema della separazione delle carriere della magistratura. Ho accolto con entusiasmo l’invito di Mauro Fava a partecipare ad un “comitato del sì” perché credo nella bontà tecnica di questa riforma costituzionale”.



“Nei prossimi mesi – conclude Fava – il Comitato organizzerà una decina di incontri pubblici in tutto il Canavese per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di questa riforma. La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri è un passaggio essenziale per rafforzare i principi di imparzialità, equilibrio e terzietà della magistratura, a garanzia dei diritti di tutti”.

------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ © Riproduzione riservata - vietato l'utilizzo di testi, video e foto se non espressamente autorizzato dall'Editore.

Per restare sempre aggiornato con le notizie di ObiettivoNews, iscriviti ai nostri canali gratuiti:

la newsletter di WhatsApp per le notizie di Cronaca (per iscriverti invia un WhatsApp con scritto NEWS ON al 342.8644960);

il nostro canale Telegram (ObiettivoNews);

il nostro canale WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Va9vIQO30LKS6x1jWN14 con le notizie selezionate dalla nostra redazione.

Aggiungi ObiettivoNews.it alle tue fonti preferite su Google