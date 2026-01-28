CANAVESE – Question time in Consiglio Regionale: punto di svolta sulla vicenda Asa

CANAVESE – Il Question Time sulla vicenda Asa proposta dal Consigliere Regionale Paola Antonetto (FdI) ha portato i suoi frutti, unendo tutti i partiti verso un obiettivo comune che oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, ha ottenuto l’impegno da parte del Consiglio Regionale di emanare una Legge speciale per lo stanziamento del milione aggiuntivo agli 8 milioni concordati dai Comuni per chiudere la procedura Asa.

“Ringrazio il Presidente Cirio e l’assessore Tronzano. – Dichiara Antonetto – Sono soddisfatta che dal mio question time sul tema Asa si sia arrivati a definire un percorso finalmente chiaro e capace di dare risposte concrete ai comuni del Canavese. Dopo una gestione un po’ confusa di questa partita, l’idea della Legge specifica rappresenta un ottimo punto di svolta, che sono sicura possa dare solidità all’intervento.”

Un percorso chiaro. Ora si dovrà vedere se la commissione preposta, nell’ambito del Mit, atta alla tutela dei creditori, accetterà la chiusura a 9 milioni.

Soddisfatto il Consigliere Regionale Sergio Bartoli (Lista Civica Cirio Presidente), che ha voluto esprimere un commento alla vicenda.

“Da ex Sindaco di uno dei comuni coinvolti nell’annosa vicenda Asa esprimo soddisfazione per la soluzione identificata oggi dal Consiglio regionale che, con un Ordine del Giorno, dà mandato alla Giunta di predisporre un Disegno di Legge per porre la parola fine alla vicenda ASA”.

Esprime soddisfazione l’Onorevole Alessandro Giglio Vigna (Lega): “Come Lega del Canavese e delle Valli di Lanzo siamo soddisfatti dell’evoluzione del dibattito in Consiglio Regionale sulla questione ASA, sono anni che seguiamo questa vicenda che nel tempo ha preoccupato Sindaci e Amministratori anche perché la stessa Lega ha molti eletti nei comuni interessati. Evidentemente reputiamo positivo per le amministrazioni dell’alto canavese e per i nostri cittadini un intervento da parte di Regione Piemonte. L’ordine del giorno approvato prelude a un DDL, il quale pensiamo essere lo strumento più idoneo. Nel ringraziare i nostri Consiglieri Regionali e il nostro Capogruppo Fabrizio Ricca, chiediamo ovviamente celerità nel proseguo dell’iter”.